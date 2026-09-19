Аонішікі здолав принципового суперника, Фуджінокава знову здивував активністю: результати 7 дня Aki Basho

На арені "Рьогоку Кокугікан" у Токіо завершився сьомий день турніру з сумо Aki Basho 2026.

Данило Аонішікі Явгусишин зійшовся на дохйо зі 198-кілограмовим Атамфуджі.

Між українцем та японцем уже утворилася солідна історія протистоянь. 22-річний Данило мав перевагу над старшим на рік опонентом – 5:2. Зазначимо, що дві перемоги Явгусишин здобув у плейоф матчах за Кубок Імператора.

Цього разу фаворитом вважався Атаміфуджі через травми ніг в Аонішікі.

Українець непогано розпочав. За рахунок габаритів японець втримався, намагався контратакувати, але перемога дісталася Данилу.

Сергій Шіші Соколовський програв Асахакурю. Опонент швидко відштовхнув українця до меж кола. Сергій дивом тримався на солом'яних тюках пальцями ніг, майже врятувався, але з такої позиції змінити хід подій було складно.

Фуджінокава, який має 125 кг ваги, вчергове продемонстрував свій клас. За рахунок активностей він переміг Дайєйшо.

Йокозуна Оносато без особливих проблем переміг Чураноумі. Перемоги здобули Котозакура та Кірішіма.

Турнірна таблиця Aki Basho 2026 після 7 днів

Kachi-Koshi. Про сумо Українською

Розклад Aki Basho 2026 на 8 день

Kachi-Koshi. Про сумо Українською

У неділю, 20 вересня, Аонішікі буде боротися проти Дайєйшо. Наразі перевага в особистих дуелях на користь японця – 3:1.

Суперником Шіші стане Асанояма, який також лідирує в зустрічах із рахунком 3:1.

Переомжцем турніру стане той, хто набере більше перемог за 15 днів. У випадку рівності між кількома рікіші будуть проводитися додаткові матчі плейоф між ними.

Нагадаємо, під час попереднього дня Aki Basho Данило зазнав третьої поразки поспіль.