Аонішікі та Шіші здобули синхронні перемоги: результати 9 дня Aki Basho

У столиці Японії, Токіо, на арені "Рьогоку Кокугікан" відбувся 9 день гранд-турніру з сумо Aki Basho 2026.

Данило Аонішікі Явгусишин і Сергій Шіші Соколовський здобули синхронні перемоги.

Про 22-річного Явгусишина боровся Йошинофуджі. Японець – незручний суперник для українця. Він мав 5 перемог за 6 попередніх зустрічей.

Цього разу також було близько. Аонішікі вирвався після спроби підніжки, а потім провів кидок. Така перемога здобута технікою сукуінаге (кидок суперника без захоплення його маваші).

29-річний Соколовський здолав Ічіямамото. Шіші переміг технікою котенаге (кидок із захопленням руки).

Яскраву перемогу здобув і 125-кілограмовий Фуджинокава. Він здолав озекі Котозакуру, який добре провів стартове зіткнення, але потім розгубився.

Йокозуна Оносато продовжує перебувати в одноосібних лідерах. Цього разу він виявився сильніший за Фуджірьогу.

Монгол Кірішіма, який був одним із претендентів на юшо (перемогу на турнірі) програв учетверте за 9 днів. Його кривдником виступив Дайєйшо.

Турнірна таблиця Aki Basho 2026 після 9 днів

t.me/kachikoshiua

Розклад сутичок на 10 день Aki Basho 2026

t.me/kachikoshiua

У вівторок, 22 вересня, Данило вийде на дохйо на матч проти Чураноумі. Наразі між ними рівність – 2:2. Суперником Сергія стане Ошома. Українець мінімально поступається в особистих дуелях – 2:3.

Йокозуна Оносато боротиметься з Хакунофуджі. Між ними також рівність – 3:3.

Нагадаємо, під час 8 дня Аонішікі добряче наотримував по обличчю, але все одно переміг.