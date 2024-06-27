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Уродженець Львівщини став сенатором Росії від Бєлгородської області

Владислав Уткін — 27 червня, 14:06
Уродженець Львівщини став сенатором Росії від Бєлгородської області

Олімпійський чемпіон з волейболу Тарас Хтей став сенатором Росії від Бєлгородської області.

Про це повідомляють росЗМІ.

Депутати місцевої обласної думи одноголосно підтримали його кандидатуру.

Хтей народився в Україні, у селі Забужжя Львівської області. Тарас отримав освіту у Львівському державному інституті. Почав займатися волейболом у Запоріжжі, проте згодом продовжив покращувати навички у московській СДЮСШОР. Потім одружився з москвичкою та прийняв російське громадянство.

Волейболіст є олімпійським чемпіоном 2012 року та бронзовим призером Олімпіади-2004.

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