Уродженець Львівщини став сенатором Росії від Бєлгородської області

Олімпійський чемпіон з волейболу Тарас Хтей став сенатором Росії від Бєлгородської області.

Про це повідомляють росЗМІ.

Депутати місцевої обласної думи одноголосно підтримали його кандидатуру.

Хтей народився в Україні, у селі Забужжя Львівської області. Тарас отримав освіту у Львівському державному інституті. Почав займатися волейболом у Запоріжжі, проте згодом продовжив покращувати навички у московській СДЮСШОР. Потім одружився з москвичкою та прийняв російське громадянство.

Волейболіст є олімпійським чемпіоном 2012 року та бронзовим призером Олімпіади-2004.