Український сумоїст очолив податкову інспекцію в Японії

Український сумоїст Сергій Шіші Соколовський був призначений одноденним керівником податкової інспекції міста Ідзумісано, префектура Осакі.

Про це пише Hochi.news.

Такий крок був зроблений, щоб пропагувати серед японців подання податкових декларацій за допомогою смартфона та безготівкових платежів.

x.com/h_ch_30119

Сам захід відбувся в місті Сеннан (4 км від Ідзумісано). Він був разом зі своїм наставником Райдзіном – колишній комусубі (це ранг – прим.) Какідзое. У сумо борці під час кар'єри виступають під однією шиконою (іменем – прим.), а коли йдуть у тренери, то обирають іншу.

"Я погано читаю японською, тому мені складно. Але сам процес подання декларації простий", – сказав українець.

Сергій виступає в макуучі (найвищий дивізіон сумо – прим.) вже понад рік. Він зауважив, що тепер його частіше впізнають на вулиці.

На січневому Hatsu Basho Шіші показав результат 9-6. Він пообіцяв, що на турнірі в Осаці спробує подарувати глядачам чудові виступи.

"Я хочу показати гарне сумо. Більше ніж просто перемога чи поразка, я просто хочу показати гарне сумо. Я докладу всіх зусиль у турнірі!", – резюмував він.

29-річний Сергій родом із Мелітополя. На аматорському рівні представляючи Україну він вигравав "золото" чемпіонату Європи (до 100 кг), а також "срібло" і "бронзу" (115кг +). Також здобував бронзові медалі чемпіонату світу.

З 2020 року проживає в Японії і поступово пробивався до еліти сумо.

Jonokuchi, Jonidan, Sandame, Makushita, Juryo – нижчі дивізіони сумо

У макуучі виступає також Данило Аонішікі Явгусишин. 21-річний вінничанин може стати першим європейським йокозуною, якщо виграє турнір в Осаці або покаже домінуючий результат (14-1, 13-2). Естонець Баруто, який досягав рангу озекі, нещодавно похвалив Явгусишина.

Читайте також : Відео Сумо Україна втрачає зірку сумо Аонішікі? Що відомо про його зміну громадянства

Нагадаємо, що на рік проходить 6 гранд-турнірів сумо.

Hatsu Basho (січень, Токіо)

Haru Basho (березень, Осака)

Natsu Basho (травень, Токіо)

Nagoya Basho (липень, Нагоя)

Aki Basho (вересень, Токіо)

Kyushu Basho (листопад, Фукуока)

Ранги в сумо

Маегашири – отримують у середньому ~$12 500.

Комусубі – мають окремі привілеї, ~$16 000, звернення за титулом і після кар'єри.

Секіваке – "сходи" до озекі; потрібно стабільно проводити турніри 10+ перемог.

Озекі – ~$22 000, членство в Асоціації після кар'єри, солідна виплата, церемоніальні ролі. Зазвичай для підвищення потрібно 33 перемоги за 3 турніри. Якщо озекі отримує маке коші (7-8 і гірше), має шанс реабілітації на наступному турнірі.

Йокозуна – найвищий ранг, лише 75 сумоїстів в історії досягали його. Стають, як правило, після двох поспіль юшо на рівні озекі або еквівалентної домінації. Йокозуну не знижують – у разі тривалих слабких результатів завершує кар'єру. Нині є 2 йокозуни – Хошорю (Монголія) і Оносато (Японія).