Сумоїст Аонішікі розповів, чому досягає успіхів

Українець Данило Аонішікі Явгусишин розповів, що досягає успіхів завдяки тому, що слухає свого тренера зі стайні (клубу – прим) Аджігава.

Слова 21-річного сумоїста передає Kyodonews.net.

"Це був лише дев'ятий день, і звідси ще є куди прямувати. Моє тіло добре рухається, що позитивно. Це завдяки тому, що я уважно слухаю те, що мені каже мій тренер. Я не буду хвилюватися і намагатимуся продовжувати боротися в кожному бою", – заявив Данило.

Наразі він із показником 8-1 йде на другому місці турніру Kyushu 2025. Лідирує йокозуна Оносато, який виграв усі 9 сутичок. Турнір триватиме до 23 листопада. Якщо в кількох сумоїстів буде однаковий показник, то між ними буде проведено додатковий плейоф.

Стайня – це місце, де рікіші (борці – прим.) весь час живуть і тренуються.

Аджігава була заснована в 2022 році, колишнім сумоїстом Амінішікі. Розташовується в Токіо. Явгусишин наразі єдиний представник клубу в дивізіоні Макуучі (найвищий дивізіон – прим).

Який вигляд має Ajigawa stable Скріншот en.wikipedia.org

Борці сумо, навіть якщо вони не з Японії, задля виступів обирають собі шикону (ім'я – прим.). Данило взяв нікнейм Аонішікі Арата, що означає "Синя парча" (художньо-декоративна тканина з шовковою основою – прим.). Це метафора, яка може означати молодий, але яскравий талант, або благородну силу в молодому тілі.