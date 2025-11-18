Сумоїст Аонішікі розповів, чому досягає успіхів
Українець Данило Аонішікі Явгусишин розповів, що досягає успіхів завдяки тому, що слухає свого тренера зі стайні (клубу – прим) Аджігава.
Слова 21-річного сумоїста передає Kyodonews.net.
"Це був лише дев'ятий день, і звідси ще є куди прямувати. Моє тіло добре рухається, що позитивно.
Це завдяки тому, що я уважно слухаю те, що мені каже мій тренер. Я не буду хвилюватися і намагатимуся продовжувати боротися в кожному бою", – заявив Данило.
Наразі він із показником 8-1 йде на другому місці турніру Kyushu 2025. Лідирує йокозуна Оносато, який виграв усі 9 сутичок. Турнір триватиме до 23 листопада. Якщо в кількох сумоїстів буде однаковий показник, то між ними буде проведено додатковий плейоф.
Стайня – це місце, де рікіші (борці – прим.) весь час живуть і тренуються.
Аджігава була заснована в 2022 році, колишнім сумоїстом Амінішікі. Розташовується в Токіо. Явгусишин наразі єдиний представник клубу в дивізіоні Макуучі (найвищий дивізіон – прим).
Борці сумо, навіть якщо вони не з Японії, задля виступів обирають собі шикону (ім'я – прим.). Данило взяв нікнейм Аонішікі Арата, що означає "Синя парча" (художньо-декоративна тканина з шовковою основою – прим.). Це метафора, яка може означати молодий, але яскравий талант, або благородну силу в молодому тілі.