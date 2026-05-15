Українець Шіші програв, Кірішіма домінує над суперниками: результати 6 дня Natsu Basho

У Токіо на арені "Рьогоку Кокугікан" завершився шостий день турніру Natsu Basho.

Українець Сергій Шіші Соколовський боровся проти Асаноями. Затяжна сутичка завершилася на користь японця, який кілька років тому навіть досягав рангу озекі.

Нинішній озекі Кірішіма продовжує домінувати. Цього разу він здолав Охо. Він продовжує йти без поразок.

Ще один озекі Котозакура програв Хірадоумі. Тепер у нього результат 2-4. Якщо він покаже маке-коші (7-8 та гірше) то отримає кадобан. Якщо на наступному турнірі в Нагої (12-26 липня) він знову не здобуде мінімум 8 перемог, то опуститься до рангу секіваке.

Українець Данило Аонішікі Явгусишин у новому банзуке втратить ранг озекі. У березні в Осаці він зробув 7 тріумфів при 8 невдачах, а турнір у Токіо пропускає через травму. Йому будуть зараховані технічні поразки. Таким чином, два виступи поспіль у нього маке-коші.

Непереконливо виступає і 195-кілограмовий Атаміфуджі. Він знаходиться в ранзі секіваке. Цього разу його здолав Гонояма.

Зазначимо, що турнір також пропускають через пошкодження йокозуни Оносато та Хошорю.

Наступним суперником Шіші буде Тобізару. Японець зараз має результат 5-1, але в особистих зустрічах перевагу має Сергій – 3-2.