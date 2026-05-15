Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Українець Шіші програв, Кірішіма домінує над суперниками: результати 6 дня Natsu Basho

Руслан Травкін — 15 травня 2026, 19:17
Українець Шіші програв, Кірішіма домінує над суперниками: результати 6 дня Natsu Basho
Кірішіма (праворуч)
english.kyodonews.net

У Токіо на арені "Рьогоку Кокугікан" завершився шостий день турніру Natsu Basho.

Українець Сергій Шіші Соколовський боровся проти Асаноями. Затяжна сутичка завершилася на користь японця, який кілька років тому навіть досягав рангу озекі.

Нинішній озекі Кірішіма продовжує домінувати. Цього разу він здолав Охо. Він продовжує йти без поразок.

Ще один озекі Котозакура програв Хірадоумі. Тепер у нього результат 2-4. Якщо він покаже маке-коші (7-8 та гірше) то отримає кадобан. Якщо на наступному турнірі в Нагої (12-26 липня) він знову не здобуде мінімум 8 перемог, то опуститься до рангу секіваке.

Українець Данило Аонішікі Явгусишин у новому банзуке втратить ранг озекі. У березні в Осаці він зробув 7 тріумфів при 8 невдачах, а турнір у Токіо пропускає через травму. Йому будуть зараховані технічні поразки. Таким чином, два виступи поспіль у нього маке-коші.

Непереконливо виступає і 195-кілограмовий Атаміфуджі. Він знаходиться в ранзі секіваке. Цього разу його здолав Гонояма.

Зазначимо, що турнір також пропускають через пошкодження йокозуни Оносато та Хошорю.

Турнірна таблиця Natsu Basho після 6 днів

Наступним суперником Шіші буде Тобізару. Японець зараз має результат 5-1, але в особистих зустрічах перевагу має Сергій – 3-2. 

Читайте також :
Відео Що таке сумо? Історія, термінологія та правила виду спорту, де популярність почали здобувати українці
Сумо Данило Аонішікі Явгусишин Сергій Шіші Соколовський

Данило Аонішікі Явгусишин

Українського сумоїста Аонішікі буде понижено до рангу секіваке
Українець Шіші вперше за кар'єру здолав перспективного японця: результати 5 дня Natsu Basho
Турнір Natsu Basho: чому не виступає українець Аонішікі та йокозуни
Дебютна перемога Шіші, Аонішікі ще не стартував: результати 3 дня Natsu Basho
Поразка йокозуни та українця Шіші: результати 1 дня Natsu Basho

Останні новини