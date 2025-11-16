Українець Аонішікі – претендент на перемогу, Оносато домінує: підсумки першого тижня турніру Kyushu 2025

Сумо завітало на південь Японії, а саме в місто Фукуока, з останнім турніром цього року – Kyushu Basho 2025.

Змагання на арені "Fukuoka Kokusai Center" розпочалися 9 листопада та триватимуть до 23 листопада, тож уже наступної неділі ми дізнаємось, хто ж отримає юшо (перемогу – прим.).

Оглядач сумо на "Чемпіоні" Артем Чебан підбиває підсумки перших семи днів.

Українець Аонішікі солідно розпочав

Данило Аонішікі Явгусишин продовжує рухатись до своїх цілей. Наразі це ранг озекі та юшо. Єдиний програш – це хенка від Вакатакакаге. Досить неочікувана поразка.

"Я взагалі не думав про хенку (уникнення під час зіткнення – прим.) суперника. Він завжди йде прямо вперед на тренуваннях, тому це повністю моя вина", – сказав український сумоїст.

Українець демонструє сумо найвищого класу протягом турніру. Його фан-клуб розширюється і японцями, і фанатами з усього світу. Проте найважче попереду, адже він ще не боровся з сумоїстами рангами вище.

І якщо Котозакура наразі не є в найкращій формі, то Хошорю та Оносато виглядають дуже загрозливо. Тепер кожен матч на вагу золота, в тому числі й золота турніру. У будь-якому разі, якщо Данила оминуть серйозні травми, то ми отримаємо українську зірку сумо на десяток років. Не варто забувати, що йому лише 21 рік.

Інший представник України має проблеми

Мелітополець Сергій Шіші Соколовський виступає не так успішно. Він знову проводить не найкращий турнір, піднявшись у середину макуучі (найвищий дивізіон – прим.).

Такий розвиток подій не можна назвати неочікуваним, адже йому дуже важко дається ця зміна рівня суперників. Ми можемо тільки продовжувати підтримувати Шіші кожен матч. Маємо надію, що досвід, який буде набутий у таких поєдинках, дозволить йому проводити хороші турніри.

Куди ж без травм

Ще до початку турніру з нього знявся Мейсей – 30-річний колишній секіваке, який після низки неуспішних турнірів займав позицію Маегашира 18. Грижа поперекового диска потребує мінімум місяця реабілітації.

Міта – молода зірка, який виграв дивізіон Juryo (другий за силою дивізіон – прим.) у липні.

Маючи ранг Juryo 3, на другий день нинішнього турніру після битви з Кагаякі, отримав ACL (розрив передньої хрестоподібної зв'язки). Він не зміг покинути дохйо без допомоги та проведе мінімум 3 місяці без сумо.

Розчарування першого тижня Kyushu Basho 2025

Котозакура, про якого ми згадували в передмові до турніру, виступає рівно так, як ми прогнозували: він явно має проблеми з ногами, особливо правою.

Сумоїст не може її напружувати та при будь-якому тиску здається, маючи надію назбирати перемог не напружуючись. Всього 3 перемоги за перший тиждень та дуже близький кадобан, якого він так старанно уникає вже майже рік.

Якщо озекі отримує маке-кошi (рахунок 7–8 або нижче), то на наступний турнір він має кадобан – якщо знову буде менше перемог ніж поразок, то він втрачає ранг озекі. Саме це стримує Котозакуру від нормального лікування своїх травм.

Таканошо, що після 12–3 в минулому турнірі отримав ранг комусубі, поки що має надзвичайно поганий турнір. Тільки дві перемоги за перший тиждень роблять задачу залишитись у сан'яку надзвичайно важкою.

А хто опинився серед фаворитів?

Фуджінокава – 20-річний борець, який почав цей турнір дуже сильно. При своїй масі 117 кг та зрості 176 см він сильно поступається більшості суперників у габаритах. Проте це не завадило йому вже повторити кількість перемог на минулому турнірі. Наразі рахунок 6-2, але надалі суперники будуть на порядок сильніші.

Йошинофуджі, або ж Кусано, блискавично увірвався на професійний рівень, виграв 2 юшо в дивізіоні Джурьо та зайняв друге місце, дебютуючи в Макуучі.

Після пропущеного турніру в Лондоні він поспішив заперечити інформацію, що просто загубив паспорт. З його слів, він мав травму і саме тому залишився вдома замість поїздки до Англії.

Це не завадило йому провести дуже гарний перший тиждень турніру з новою шиконою (сумо-іменем). 6-2 – гарний початок, проте він боровся з маегаширами. Як він побореться з сан'яку, побачимо вже завтра – йокозуна Хошорю чекає на нову жертву в надії поборотись за юшо.

Йокозуна Хошорю знову нестабільний

Хошорю знову виконує роль наздоганяючого. Спочатку Хакуохо переміг його у перший день турніру, а згодом Вакамотохару виконав хенку, яка є дуже небажаною проти борців такого рівня. З іншого боку, монгол і сам не проти деколи використати цей трюк, тому не має чого жалітися.

Ура потрапив під гарячу руку та ледь не зламав ребра після сильного кидка, який був не те щоб обов'язковий. Цього тижня його очікують двобої з Аонішікі та Оносато, і саме ці зустрічі, скоріш за все, вирішать долю турніру.

Домінація Оносато

Оносато бульдозером пройшовся по своїх суперниках. Часто, судячи з відео перемог, він зробив це буквально.

Сила, швидкість, контроль – усе це демонструє молодий йокозуна на найвищому рівні. Єдиний, хто був близький до перемоги, – це 41-річний Тамаваші, який у день матчу святкував свій день народження.

Фішкою Оносато став переможний стрибок на дохйо. Оскільки сумоїстам не можна проявляти емоції, то залишається дуже невеликий спектр того, як вони можуть або проявляти себе перед матчем, або святкувати перемоги. Коментатори говорили, що зараз усі молоді сумоїсти пробують повторити цей рух на тренуваннях чи дитячих турнірах. Японія отримала японського йокозуну після гегемонії монголів.

Лідери таблиці станом на зараз:

Розклад першого тижня турніру визначається рангом. Спортсмени отримують суперників приблизно свого рівня. Другий же тиждень формується за результатами, тому ті, хто має рахунок 6-2, але розташований внизу банзуке, будуть отримувати складніші матчі. Асоціація сумо старається "зводити" головних фаворитів турніру в останні дні, тому матчі Аонішікі, Оносато та Хошорю очікуємо ближче до вікенду.

Слідкуйте з нами за найцікавішими матчами, та основними інтригами: чи візьме Оносато четверте юшо в 2025 році, чи Аонішікі вперше забере Кубок Імператора, чи Хошорю нарешті виграє турнір в статусі йокозуни?