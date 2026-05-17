Невдача українця, Кірішіма вперше програв: результати Natsu Basho

Турнір із сумо Natsu Basho перетнув екватор. На вершині знаходяться три сумоторі з результатом 7-1.

Сталося це через поразку Кірішіми японцю Гоноямі. Вакатакакаге та Тобізару свої сутички виграли.

Особливо яскраво переміг Тобізару. Його суперником був Ура, який добре відомий своїми акробатичними вміннями та чудовою пластичністю.

Цього разу він кілька разів за рахунок цього рятувався. Через спірне закінчення бою колегія суддів призначає реванш, де Тобізару все ж таки дотиснув.

Сергій Шіші Соколовський ризикує провести найгірший турнір за кар'єру в макуучі.

Після програшу від Нішікіфуджі тепер його результат 2-6. Торік Natsu Basho він завершив всього з 4 тріумфами.

Провальний турнір проводить озекі Котозакура. Його кривдником став Даіейшо. Тепер Котозакура має показник 2-6.

Якщо озекі показують маке-коші (7-8 та гірше), то отримують кадобан (попередження). У разі маке-коші на наступному турнірі, то втрачають свій ранг.

Котозакура в ранзі озекі провів уже 13 турнірів, лише на Hatsu Basho в січні 2025-го японець набрав 5 перемог при 10 поразка. В інших випадках він здобував 8 та більше успіхів.

У листопаді 2024 на Kyūshū basho Котозакура показав 14-1, що дозволило йому виграти перший за кар'єру Кубок Імператора.

Турнірна таблиця Natsu Basho після 8 днів

Наступним суперником Шіші буде Тамаваші, який програв усі 8 боїв.

