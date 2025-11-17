Вийшов на 8-1. Українець Аонішікі здобув чергову перемогу на турнірі Kyushu 2025

Українець Данило Аонішікі Явгусишин здобув свою восьму перемогу на гранд-турнірі сумо Kyushu 2025, що проходить у місті Фукуока, Японія.

Сумоїст із Вінниці на дев'ятий день турніру зійшовся з маегаширою Хірадумі.

Сутичка вийшла конкурентною, але Данило був спритнішим, що дозволило перемогти опонента.

Наразі він має рекорд 8-1, що дозволяє посідати одноосібне друге місце в таблиці.

Йокозуна Оносато має показник 9-0. Кілька рікіші (борців – прим.) мають статистику 7-2.

Турнірна таблиця турніру Kyushu 2025 після 9 днів змагань:

Завтра, 18 листопада, 21-річний Аонішікі зійдеться на дохйо з Тамаваші. 41-річний сумоїст вчора дав гідну опозицію Оносато, але за турнір має результат 4-5.

Змагання триватимуть до 23 листопада. Якщо в кількох сумоїстів буде однаковий показник, то між ними буде проведено додатковий плейоф.

Борці сумо, навіть якщо вони не з Японії, задля виступів обирають собі ім'я. Данило взяв нікнейм Аонішікі Арата, що означає "Синя парча" (художньо-декоративна тканина з шовковою основою – прим.). Це метафора, яка може означати молодий, але яскравий талант, або благородну силу в молодому тілі.