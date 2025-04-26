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Ільчишин із рекордом України взяв срібло на Кубку світу зі скелелазіння

Олег Дідух — 26 квітня 2025, 16:09
Ільчишин із рекордом України взяв срібло на Кубку світу зі скелелазіння
Григорій Ільчишин
НОК України

Український склелаз Григорій Ільчишин завоював срібло на етапі Кубку світу в китайському Вуцзяні. Для 19-річного спортсмена це перший у кар’єрі подіум на Кубку світу.

На шляху до фіналу Ільчишин пройшов двох представників США – Зака Гаммера та бронзового призера Олімпіади в Парижі Сем’юела Вотсона. У фіналі українець поступився господареві змагань, китайцеві Цянгуо Лонгу.

У чвертьфіналі та фіналі Ільчишин двічі побив рекорд України: 5,01 і 4,98 секунди. Він став першим українцем у історії, який зумів вибігти з 5 секунд.

Ще один представник України, Ярослав Ткач, завершив змагання у топ-8.

Нагадаємо, наприкінці березня Ільчишин завоював срібло на Всесвітніх Зимових Іграх серед військовослужбовців у швейцарському Люцерні.

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