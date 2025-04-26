Ільчишин із рекордом України взяв срібло на Кубку світу зі скелелазіння

Український склелаз Григорій Ільчишин завоював срібло на етапі Кубку світу в китайському Вуцзяні. Для 19-річного спортсмена це перший у кар’єрі подіум на Кубку світу.

На шляху до фіналу Ільчишин пройшов двох представників США – Зака Гаммера та бронзового призера Олімпіади в Парижі Сем’юела Вотсона. У фіналі українець поступився господареві змагань, китайцеві Цянгуо Лонгу.

У чвертьфіналі та фіналі Ільчишин двічі побив рекорд України: 5,01 і 4,98 секунди. Він став першим українцем у історії, який зумів вибігти з 5 секунд.

Ще один представник України, Ярослав Ткач, завершив змагання у топ-8.

Нагадаємо, наприкінці березня Ільчишин завоював срібло на Всесвітніх Зимових Іграх серед військовослужбовців у швейцарському Люцерні.