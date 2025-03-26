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Українські скелелази здобули дві нагороди на Всесвітніх Іграх серед військовослужбовців

Олександр Булава — 26 березня 2025, 23:30
Українські скелелази здобули дві нагороди на Всесвітніх Іграх серед військовослужбовців

Українські скелелази вибороли дві нагороди на Всесвітніх Зимових Іграх серед військовослужбовців, що тривають у швейцарському Люцерні.

Про це повідомив Відділ фізичної культури та спорту МОУ.

Представники України успішно виступили у дисципліні швидкість. Срібну медаль здобув Григорій Ільчишин, а бронзовим призером став Костянтин Павленко.

Зазначимо, що Ільчишин у півфіналі з мінімальним відривом переміг Павленка. Водночас у фіналі поступився представнику Франції.

Нагадаємо, напередодні Україна на Іграх виступила на чоловічій та жіночій естафеті з біатлону.

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