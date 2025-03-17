Українські спортсмени здобули 3 золоті медалі на Кубку світу з фристайлу на роликових ковзанах

Представники України у чеському місті Оломоуц здобули 4 медалі різного ґатунку на етапі Кубка світу з фристайлу на роликових ковзанах серед дорослих та юніорів.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Золоті медалі здобули Анастасія Хітушко (стрибки у висоту, юніорки) та Олександра Кругляк.

Зазначимо, що Кругляк стала найкращою відразу в двох дисциплінах серед юніорок: класичний слалом і батл слалом.

Срібло у стрибках у висоту серед юніорів здобу Назар Портянко.

Загалом на етапі змагалися 115 спортсменів з 10 країн.

Нагадаємо, українські дзюдоїсти здобули дві нагороди на Кубку Європи серед дорослих, що проходив у латвійській Ризі.