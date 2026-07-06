Українські скелелази здобули історичну бронзу та встановили рекорд Європи

Українські скелелази Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач здобули бронзові медалі в естафеті на швидкість на турнірі World Climbing Series у польському Кракові.

Змагання стали історичними для швидкісного скелелазіння: саме в Кракові вперше на міжнародному турнірі цієї серії використовували чотиридоріжкову стінку, а також дебютувала естафета на швидкість. Раніше ця дисципліна була представлена лише на Всесвітніх іграх і нині розглядається як одна з потенційно основних у майбутньому.

У кваліфікації український дует показав 4-й результат серед усіх команд – 10,31 секунди. Водночас цей час став найкращим серед європейських збірних і новим рекордом Європи.

У фіналі за бронзові нагороди Ільчишин і Ткач випередили команду Індонезії та піднялися на третю сходинку п'єдесталу. Для України це історична медаль в естафеті на швидкість на турнірі World Climbing Series.

Для Григорія Ільчишина це вже друге рекордне досягнення у сезоні. У травні на етапі World Climbing Series у китайському Вуцзяні українець встановив рекорд Європи в особистих змаганнях на швидкість – 4,841 секунди.