Українець Ільчишин встановив рекорд Європи зі швидкісного скелелазіння

Український спортсмен Григорій Ільчишин переписав історію європейського швидкісного скелелазіння, встановивши новий континентальний рекорд під час кваліфікації турніру World Climbing Series 2026 в Уцзяні, Китай.

У кваліфікаційному раунді на доріжці B українець подолав трасу за 4,841 секунди, оновивши попереднє досягнення Європи.

Завдяки цьому результату Ільчишин завершив кваліфікацію на шостому місці, а також офіційно став найшвидшим скелелазом континенту. Ще один українець Ярослав Ткач із часом 4,913 став 13-м у відборі до фіналу.

Попередній рекорд Європи – 4,86 секунди – належав одразу двом спортсменам: вищезгаданому українцеві Ткачу та німцю Леандеру Карманнсу. Ільчишин зумів перевершити це досягнення на 0,019 секунди.

У жіночій кваліфікації українка Поліна Халькевич посіла четверте місце з результатом 6,34 секунди. Це її найкращий час у кар'єрі.

На жаль, у фіналі всі троє українців, а саме Ільчишин, Ткач та Халькевич, завершили боротьбу на стадії 1/8.

Нагадаємо, у квітні 2025 року Ільчишин із рекордом України здобув "срібло" на Кубку світу зі скелелазіння.