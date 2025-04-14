Українки здобули "золото" та "бронзу" півмарафону в Польщі

Вікторія Калюжна (по центру) та Марина Немченко (праворуч)

Вікторія Калюжна та Марина Немченко стали переможницею та призеркою відповідно півмарафону, який проходив у Познані (Польща).

Калюжна виграла золоту медаль, подолавши дистанцію за 1:12:05. Другою фінішувала представниця Кенії. А Немченко стала бронзовою призеркою змагання, встановивши час 1:14:55.

"Подіум був гарний як ніколи. Бігти на наступний тиждень після марафону півмарафон – те ще задоволення. Але на 3 місце доковиляла", – так Немченко прокоментувала в Instagram свій виступ.

Марина Немченко згадала марафон у Лодзі, в якому вона також фінішувала на п'єдесталі.

Нагадаємо, що 31 березня відбувся наймасштабніший півмарафон в історії Польщі, в якому Вікторія Калюжна здобула срібну медаль.

Раніше стало відомо, що Олексій Середа став призером другого етапу Кубку світу зі стрибків у воду.