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Українки здобули "золото" та "бронзу" півмарафону в Польщі

Олексій Погорелов — 14 квітня 2025, 13:03
Вікторія Калюжна (по центру) та Марина Немченко (праворуч)
Вікторія Калюжна (по центру) та Марина Немченко (праворуч)
Instagram Марини Немченко

Вікторія Калюжна та Марина Немченко стали переможницею та призеркою відповідно півмарафону, який проходив у Познані (Польща).

Калюжна виграла золоту медаль, подолавши дистанцію за 1:12:05. Другою фінішувала представниця Кенії. А Немченко стала бронзовою призеркою змагання, встановивши час 1:14:55.

"Подіум був гарний як ніколи. Бігти на наступний тиждень після марафону півмарафон – те ще задоволення. Але на 3 місце доковиляла", – так Немченко прокоментувала в Instagram свій виступ.

Марина Немченко згадала марафон у Лодзі, в якому вона також фінішувала на п'єдесталі.

Нагадаємо, що 31 березня відбувся наймасштабніший півмарафон в історії Польщі, в якому Вікторія Калюжна здобула срібну медаль.

Раніше стало відомо, що Олексій Середа став призером другого етапу Кубку світу зі стрибків у воду.

Легка атлетика напівмарафон Україна Вікторія Калюжна Марина Немченко

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