Бронзовий призер Олімпійських ігор встановив світовий рекорд у напівмарафоні

Угандійський бігун Джейкоб Кіплімо побив світовий рекорд у напівмарафоні в Лісабоні. Він фінішував із результатом 57 хвилин 20 секунд.

Про це пише BBC. Деталі додає The Guardian.

Кенієць Ніколас Кіпкорір фінішував другим, показавши час 58:08, а його співвітчизник Гілберт Кіпротіч став третім – 58:59.

25-річний спортсмен покращив попередній світовий рекорд на 10 секунд, встановлений ефіопом Йоміфом Кеджелчею у Валенсії у 2024 році.

KIPLIMOOOOOO 👑



🇺🇬’s Jacob Kiplimo takes 10 seconds off the half marathon world record to win at the EDP Lisbon Half Marathon in 57:20* 🔥



*Pending usual ratification procedures pic.twitter.com/9ScjQpC6nP — World Athletics (@WorldAthletics) March 8, 2026

Кіплімо востаннє тримав рекорд у 2021 році, коли він показав час 57:31 на тій самій трасі в Лісабоні.

Минулого року Кіплімо показав рекордний час у Барселоні, подолавши дистанцію за 56:42. Однак, цей результат був скасований World Athletics через незаконну допомогу в вимірюванні темпу автомобілем.

"Я дуже щасливий, що побив світовий рекорд. Після перших 10 кілометрів я подумав, що світовий рекорд можливий. Я намагався підтримувати темп на останніх двох кілометрах", – сказав Кіплімо.

Встановлення світового рекорду продовжує успішні 12 місяців для Кіплімо. Він посів друге місце в Лондонському марафоні 2025 року і виграв Чиказький марафон.

Джейкоб виборов бронзові медалі на дистанції 10 000 м на Олімпійських іграх 2021 року в Токіо та чемпіонаті світу в Юджині через рік.