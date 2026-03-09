Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри

Бронзовий призер Олімпійських ігор встановив світовий рекорд у напівмарафоні

Руслан Травкін — 9 березня 2026, 04:07
Джейкоб Кіплімо
Government of Uganda/x.com/GovUganda

Угандійський бігун Джейкоб Кіплімо побив світовий рекорд у напівмарафоні в Лісабоні. Він фінішував із результатом 57 хвилин 20 секунд.

Про це пише BBC. Деталі додає The Guardian.

Кенієць Ніколас Кіпкорір фінішував другим, показавши час 58:08, а його співвітчизник Гілберт Кіпротіч став третім – 58:59.

25-річний спортсмен покращив попередній світовий рекорд на 10 секунд, встановлений ефіопом Йоміфом Кеджелчею у Валенсії у 2024 році.

Кіплімо востаннє тримав рекорд у 2021 році, коли він показав час 57:31 на тій самій трасі в Лісабоні.

Минулого року Кіплімо показав рекордний час у Барселоні, подолавши дистанцію за 56:42. Однак, цей результат був скасований World Athletics через незаконну допомогу в вимірюванні темпу автомобілем.

"Я дуже щасливий, що побив світовий рекорд. Після перших 10 кілометрів я подумав, що світовий рекорд можливий. Я намагався підтримувати темп на останніх двох кілометрах", – сказав Кіплімо.

Встановлення світового рекорду продовжує успішні 12 місяців для Кіплімо. Він посів друге місце в Лондонському марафоні 2025 року і виграв Чиказький марафон.

Джейкоб виборов бронзові медалі на дистанції 10 000 м на Олімпійських іграх 2021 року в Токіо та чемпіонаті світу в Юджині через рік. 

