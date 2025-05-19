Українська легкоатлетка Вікторія Калюжна стала бронзовою призеркою напівмарафону Karlovy Vary Half Marathon, який відбувся у чеському місті Карлові Вари.

Українка показала результат 1 година 13 хвилин і 6 секунд.

Від переможниці, якою стала Нора Шабо з Угорщини, Вікторія відстала на 126 секунд.

Ольга Нижник стала шостою (1.16,19), Марина Немченко – сьомою (1.18,25).

У чоловіків українець Микола Мевша став четвертим із результатом 1 година 5 хвилин і 48 секунд. Він третьої сходинки спортсмен відстав на 12 секунд.

Напівмарафон – Karlovy Vary Half Marathon

Жінки:

Нора Шабо (Угорщина) – 1.11,00 Мерічель Солер (Бельгія) – 1.11,47 Вікторія Калюжна (Україна) – 1.13,06

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6. Ольга Нижник (Україна) – 1.16,19

7. Марина Немченко (Україна) – 1.18,25

Чоловіки:

Даміан Віч (Чехія) – 1.04,23 Пааво де Ленг (Нідерланди) – 1.05,20 Ласене Бучікхі (Бельгія) – 1.05,36

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4. Микола Мевша (Україна) – 1.05,48

Нагадаємо, італійський легкоатлет Массімо Стано встановив світовий рекорд у спортивній ходьбі на 35 кілометрів.