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🥉 Калюжна стала бронзовою призеркою напівмарафону Karlovy Vary Half Marathon

Руслан Травкін — 19 травня 2025, 22:17
🥉 Калюжна стала бронзовою призеркою напівмарафону Karlovy Vary Half Marathon
Вікторія Калюжна
Instagram viktoriia_kalyuzhna

Українська легкоатлетка Вікторія Калюжна стала бронзовою призеркою напівмарафону Karlovy Vary Half Marathon, який відбувся у чеському місті Карлові Вари.

Українка показала результат 1 година 13 хвилин і 6 секунд.

Від переможниці, якою стала Нора Шабо з Угорщини, Вікторія відстала на 126 секунд.

Ольга Нижник стала шостою (1.16,19), Марина Немченко – сьомою (1.18,25).

У чоловіків українець Микола Мевша став четвертим із результатом 1 година 5 хвилин і 48 секунд. Він третьої сходинки спортсмен відстав на 12 секунд.

Напівмарафон – Karlovy Vary Half Marathon

Жінки:

  1. Нора Шабо (Угорщина) – 1.11,00
  2. Мерічель Солер (Бельгія) – 1.11,47
  3. Вікторія Калюжна (Україна) – 1.13,06

....

6. Ольга Нижник (Україна) – 1.16,19

7. Марина Немченко (Україна) – 1.18,25

Чоловіки:

  1. Даміан Віч (Чехія) – 1.04,23
  2. Пааво де Ленг (Нідерланди) – 1.05,20
  3. Ласене Бучікхі (Бельгія) – 1.05,36

...

4. Микола Мевша (Україна) – 1.05,48

Нагадаємо, італійський легкоатлет Массімо Стано встановив світовий рекорд у спортивній ходьбі на 35 кілометрів.

Легка атлетика напівмарафон Вікторія Калюжна

напівмарафон

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