🥉 Калюжна стала бронзовою призеркою напівмарафону Karlovy Vary Half Marathon
Українська легкоатлетка Вікторія Калюжна стала бронзовою призеркою напівмарафону Karlovy Vary Half Marathon, який відбувся у чеському місті Карлові Вари.
Українка показала результат 1 година 13 хвилин і 6 секунд.
Від переможниці, якою стала Нора Шабо з Угорщини, Вікторія відстала на 126 секунд.
Ольга Нижник стала шостою (1.16,19), Марина Немченко – сьомою (1.18,25).
У чоловіків українець Микола Мевша став четвертим із результатом 1 година 5 хвилин і 48 секунд. Він третьої сходинки спортсмен відстав на 12 секунд.
Напівмарафон – Karlovy Vary Half Marathon
Жінки:
- Нора Шабо (Угорщина) – 1.11,00
- Мерічель Солер (Бельгія) – 1.11,47
- Вікторія Калюжна (Україна) – 1.13,06
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6. Ольга Нижник (Україна) – 1.16,19
7. Марина Немченко (Україна) – 1.18,25
Чоловіки:
- Даміан Віч (Чехія) – 1.04,23
- Пааво де Ленг (Нідерланди) – 1.05,20
- Ласене Бучікхі (Бельгія) – 1.05,36
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4. Микола Мевша (Україна) – 1.05,48
Нагадаємо, італійський легкоатлет Массімо Стано встановив світовий рекорд у спортивній ходьбі на 35 кілометрів.