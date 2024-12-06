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Українські каратистки відмовились робити спільне фото з росіянкою

Микола Дендак , Ігор Левенштейн — 6 грудня 2024, 16:01
Українські каратистки відмовились робити спільне фото з росіянкою
Марія Гнесь
Федерація карате України

На етапі Юнацької Ліги (Karate 1 Youth League), престижного турніру Всесвітньої федерації карате (WKF), який проходить у Венеції, українські спортсменки Марія Гнесь та Анна Ващишин відмовились робити спільне фото з росіянкою після церемонії нагородження та залишили п’єдестал.

Марія Гнесь (Чернівці, клуб "Лідер"), яка у жовтні цього року у Венеції стала чемпіонкою світу серед кадетів, на Юнацькій Лізі виступала вже в категорії "юніори" (16-17 років) та дісталась фіналу, де мінімально поступилась "нейтральній" спортсменці Вероніці Гашніковій (3:4).

Анна Ващишин (Львів, клуб "Юніон") у чвертьфіналі поступилась саме Марії Гнесь (3:3), а потім через втішальні бої виборола бронзову медаль.

Після церемонії нагородження українські каратистки відмовились робити спільне фото з Гашніковою та, попри заклики організаторів, розійшлись у різні боки від п’єдесталу.

Нагадаємо, напередодні чоловіча збірна України невдало виступила на першому командному чемпіонаті світу з карате в Памплоні (Іспанія).

Карате Марія Гнесь

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