Українські каратисти невдало виступили на Кубку світу

22-24 листопада в Памплоні (Іспанія) пройшов перший командний чемпіонат світу з карате (офіційна назва – Karate World Cup National Team Championships). Чоловіча команда України не змогла вийти з групи.

У змаганнях, що пройшли у спорткомплексі Navarra Arena, взяли участь 80 атлетів з 43 країн світу. Вони боролись за медалі у чотирьох видах програми: командне ката – чоловіки та жінки, командне куміте – чоловіки та жінки.

Україна була представлена тільки в одному виді – чоловіче командне куміте. На груповому етапі збірна України виступала у групі D, де її суперниками були команди Йорданії, Тунісу, Словаччини та Колумбії.

У складі української стінки до Памплони приїхали 8 спортсменів:

Валерій Чоботар (капітан, Чернівці, клуб "Лідер", №5 у світовому рейтингу), Різван Талібов (Київ, клуб "Чемпіон", №5), Андрій Заплітний (Чернівці, клуб "Лідер", №7), Валерій Сонних (Київ-Суми, клуб "Чемпіон", №13), Андрій Торошанко (Київ, клуб "Сен-Бін", №15), Костянтин Цимбал (Київ, клуб "Сен-Бін", №50), Максим Бугайов (Київ, клуб "Сен-Бін", №77), Станіслав Горуна (Львів, без клубу та поза рейтингом). Наставник команди – головний тренер національної збірної України Микола Сіраковський (Київ). Другий тренер – Олександр Пікулін (Чернівці).

Попри добру підготовку та статус одного з фаворитів турніру, українці не змогли вийти з групи.

Результати матчів збірної України: перемога над Тунісом (4:0), поразка від Колумбії (2:3), поразка від Йорданії (0:5), поразка від Словаччини (2:3).

Причини такого невдалого виступу нашої стінки пояснив головний тренер національної збірної України Микола Сіраковський:

"На жаль, нам у Памплоні довелось боротися не тільки з суперниками, але й з низкою нещасних обставин. На момент приїзду до Іспанії захворіли на ротовірусну інфекцію лідери команди Валерій Чоботар та Андрій Заплітний. Чоботар, капітан та перший номер команди, взагалі не вийшов на татамі, а Заплітний хоч і бився мужньо, але від нього лишилась половина. Про це свідчив навіть колір його обличчя. Таким чином, ще до початку боїв ми залишились без двох опорних бійців. Тобто, їхала на турнір сильна команда, а на татамі виходила вже об’єктивно як середняк.

Більше того: у другому матчі, з Колумбією, Станіслав Горуна зазнав травми коліна, а Валерій Сонних отримав струс мозку. Далі ми були змушені оперувати бійцями резерву. Моральний дух команди, яка з лідера перетворилась на середняка, просів – боротися стало важко.

Утім, це все пояснення, але не виправдання. Ми розцінюємо виступ на чемпіонаті як незадовільний й будемо робити висновки, в тому числі – щодо кадрових змін. Побачимо, що буде на чемпіонаті Європи наступного року", – сказав Сіраковський.

Чемпіонами та призерами першого командного Кубку світу 2024 стали:

Ката жінки : 1. Японія 2. Португалія 3. Іспанія

Ката чоловіки : 1. Японія 2. Туреччина 3. Іспанія

Куміте жінки : 1. Японія 2. США 3. Іспанія

Куміте чоловіки : 1. Єгипет 2. Іран 3. Японія

Матеріал створений за участю Української федерації карате