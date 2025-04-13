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Українські дзюдоїсти здобули 19 медалей на Гімназіаді U-15

Володимир Максименко — 13 квітня 2025, 10:54
Українські дзюдоїсти здобули 19 медалей на Гімназіаді U-15
Федерація дзюдо України

Українські дзюдоїсти завершили Гімназіаду до 15 років із 19 медалями у своєму активі.

Про це повідомляє пресслужба Федерації дзюдо України.

В останній змагальний день спортсмени здобули 7 нагород, серед яких одна золота. Загалом на рахунку юних дзюдоїстів п'ять медалей вищого гатунку.

В останній змагальний день на п'єдестал пошани піднялись наступні спортсмени:

Золото: Віталій Лихогляд – 46 кг;

Срібло: Дар'я Лозов’юк – 57 кг, Святослав Несвєтов – 38 кг, Зореслав Семененко – 42 кг;

Бронза: Аріна Машуренко – 57 кг, Катерина Устінова – +70 кг, Кіріл Ткаченко – 46 кг;

5 місце: Марія Алексієнко – 63 кг, Валерія Моспаненко – +70 кг, Тімур Підкіпний – 46 кг;

Напередодні Іларія Цуркан здобула золоту нагороду юніорського Кубку Європи з дзюдо.

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