Українські дзюдоїсти здобули 19 медалей на Гімназіаді U-15
Українські дзюдоїсти завершили Гімназіаду до 15 років із 19 медалями у своєму активі.
Про це повідомляє пресслужба Федерації дзюдо України.
В останній змагальний день спортсмени здобули 7 нагород, серед яких одна золота. Загалом на рахунку юних дзюдоїстів п'ять медалей вищого гатунку.
В останній змагальний день на п'єдестал пошани піднялись наступні спортсмени:
Золото: Віталій Лихогляд – 46 кг;
Срібло: Дар'я Лозов’юк – 57 кг, Святослав Несвєтов – 38 кг, Зореслав Семененко – 42 кг;
Бронза: Аріна Машуренко – 57 кг, Катерина Устінова – +70 кг, Кіріл Ткаченко – 46 кг;
5 місце: Марія Алексієнко – 63 кг, Валерія Моспаненко – +70 кг, Тімур Підкіпний – 46 кг;
Напередодні Іларія Цуркан здобула золоту нагороду юніорського Кубку Європи з дзюдо.