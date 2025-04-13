Харлан – про ракетний обстріл Сум: Не може бути жодних розмов із терористами

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан висловилась про ракетний обстріл Сум, який стався сьогодні зранку та забрав життя понад 20 людей.

Спортсменка опублікувала допис у своїх соцмережах.

"Удар російською балістичною ракетою по центру Сум. Вербна неділя – люди ходять до церкви. Загинули 31 особа, з них двоє – діти.

Не може бути жодних розмов із терористами. Вони щодня вбивають українців. На Росію усі повинні чинити тиск, і спорт – не виключення. Прямо зараз дали дозвіл на участь російських кадетів на чемпіонаті світу, що йде в розріз із усіма рекомендаціями МОК. Чи це не цинічно? Чи справедливо? Риторичні питання", – написала Харлан.

За даними Української правди, наразі відомо про 31 загиблого та понад 80 людей отримали різного ступеня поранення, з яких семеро – діти.

Раніше на черговий терористичний акт росіян відреагували екстенісист Сергій Стаховський та легкоатлетка Ярослава Магучіх.