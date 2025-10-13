Максименко перемогла олімпійську чемпіонку та здобула першу в кар’єрі медаль серії Satellite FIE

Українська шпажистка Анна Максименко здобула бронзу на етапі турніру серії Satellite FIE з фехтування на шпагах St Duje’s Cup, що пройшов у хорватському Спліті.

Про це повідомляє пресслужба Федерації фехтування України.

18-річна спортсменка вигравши всі бої в групі, стартувала в олімпійці під восьмим номером одразу з 1/32. Там Анна впевнено здолала перших трьох суперниць з Бельгії, Італії та Румунії з різницею щонайменше шість уколів.

Нагороду Максименко гарантувала собі ще більш переконливою перемогою у чвертьфіналі над старшою на 27 років естонкою Іриною Ембріх (15:5) – олімпійською чемпіонкою Токіо-2020 в команді, чемпіонкою Європи-2024 і бронзовою медалісткою ЧС-2025 в особистій першості. Зупинити Анну вдалося лише у півфіналі – Барбарі Бріх з Польщі. (10:15).

Для Максименко, яка на дорослому рівні вже мала особисте золото Гран-прі-2025, командне срібло Кубку світу-2024 та є чинною чемпіонкою Європи у складі команди, бронза у Спліті стала першою в кар’єрі медаллю серії Satellite FIE.

Також до числа 16 найсильніших потрапили: олімпійська чемпіонка Лондона-2012 Яна Шемякіна, яка очолювала посів після "пулі", та 18-річна Емілі Конрад.

Результати Satellite FIE. St Duje’s Cup

Шпага, жінки

1. Юлія Бєляєва (Естонія)

2. Барбара Бріх (Польща)

3. Луїза Улльтьярн (Швеція)

3. Анна Максименко (Україна)

… 9. Яна Шемякіна (Україна)

13. Емілі Конрад (Україна)

Нагадаємо, у липні Анна Максименко стала срібною призеркою в індивідуальних змаганнях шпажисток на Універсіаді-2025.