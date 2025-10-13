Українська правда
Максименко перемогла олімпійську чемпіонку та здобула першу в кар’єрі медаль серії Satellite FIE

Олексій Мурзак — 13 жовтня 2025, 00:02
Українська шпажистка Анна Максименко здобула бронзу на етапі турніру серії Satellite FIE з фехтування на шпагах St Duje’s Cup, що пройшов у хорватському Спліті.

Про це повідомляє пресслужба Федерації фехтування України.

18-річна спортсменка вигравши всі бої в групі, стартувала в олімпійці під восьмим номером одразу з 1/32. Там Анна впевнено здолала перших трьох суперниць з Бельгії, Італії та Румунії з різницею щонайменше шість уколів.

Нагороду Максименко гарантувала собі ще більш переконливою перемогою у чвертьфіналі над старшою на 27 років естонкою Іриною Ембріх (15:5) – олімпійською чемпіонкою Токіо-2020 в команді, чемпіонкою Європи-2024 і бронзовою медалісткою ЧС-2025 в особистій першості. Зупинити Анну вдалося лише у півфіналі – Барбарі Бріх з Польщі. (10:15).

Для Максименко, яка на дорослому рівні вже мала особисте золото Гран-прі-2025, командне срібло Кубку світу-2024 та є чинною чемпіонкою Європи у складі команди, бронза у Спліті стала першою в кар’єрі медаллю серії Satellite FIE.

Також до числа 16 найсильніших потрапили: олімпійська чемпіонка Лондона-2012 Яна Шемякіна, яка очолювала посів після "пулі", та 18-річна Емілі Конрад.

Результати Satellite FIE. St Duje’s Cup

Шпага, жінки

1. Юлія Бєляєва (Естонія)

2. Барбара Бріх (Польща)

3. Луїза Улльтьярн (Швеція)

3. Анна Максименко (Україна)

9. Яна Шемякіна (Україна)

13. Емілі Конрад (Україна)

Нагадаємо, у липні Анна Максименко стала срібною призеркою в індивідуальних змаганнях шпажисток на Універсіаді-2025.

