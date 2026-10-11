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Дворазовий олімпійський чемпіон виграв Мельбурнський марафон із рекордом траси

Сергій Шаховець — 11 жовтня 2026, 17:02
Дворазовий олімпійський чемпіон виграв Мельбурнський марафон із рекордом траси
Еліуд Кіпчоге
Getty Images

Дворазовий олімпійський чемпіон Еліуд Кіпчоге переміг на Мельбурнському марафоні, встановивши новий рекорд траси.

Кенієць подолав дистанцію 42,2 км за 2:09:10 години, перевершивши попереднє досягнення на дві секунди.

Перемога в Мельбурні стала для Кіпчоге першою на марафонській дистанції з 2023 року, коли він виграв Берлінський марафон.

Мельбурнський марафон став третім етапом світового турне Кіпчоге, у межах якого він планує пробігти марафони на всіх семи континентах, зокрема в Антарктиді. У травні кенієць виступив у Кейптауні (Африка), де посів 16-те місце, а в липні фінішував 12-м у бразильському Порту-Алегрі (Південна Америка). Ініціатива легендарного марафонця покликана популяризувати біг і збирати кошти на благодійність.

Нагадаємо, Кіпчоге оголосив про завершення професійної кар'єри за день до старту Нью-Йоркського марафону в листопаді 2025 року. Той забіг він завершив на 17-му місці з результатом 2:14:36.

Загалом Кіпчоге здобув 11 перемог на марафонах серії World Marathon Majors. Найуспішнішим для нього став Берлін, де він перемагав п'ять разів. Також спортсмен двічі вигравав олімпійський марафон – у Ріо-де-Жанейро у 2016 році та Токіо у 2021-му.

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