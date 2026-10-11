Дворазовий олімпійський чемпіон виграв Мельбурнський марафон із рекордом траси

Дворазовий олімпійський чемпіон Еліуд Кіпчоге переміг на Мельбурнському марафоні, встановивши новий рекорд траси.

Кенієць подолав дистанцію 42,2 км за 2:09:10 години, перевершивши попереднє досягнення на дві секунди.

Перемога в Мельбурні стала для Кіпчоге першою на марафонській дистанції з 2023 року, коли він виграв Берлінський марафон.

Мельбурнський марафон став третім етапом світового турне Кіпчоге, у межах якого він планує пробігти марафони на всіх семи континентах, зокрема в Антарктиді. У травні кенієць виступив у Кейптауні (Африка), де посів 16-те місце, а в липні фінішував 12-м у бразильському Порту-Алегрі (Південна Америка). Ініціатива легендарного марафонця покликана популяризувати біг і збирати кошти на благодійність.

Нагадаємо, Кіпчоге оголосив про завершення професійної кар'єри за день до старту Нью-Йоркського марафону в листопаді 2025 року. Той забіг він завершив на 17-му місці з результатом 2:14:36.

Загалом Кіпчоге здобув 11 перемог на марафонах серії World Marathon Majors. Найуспішнішим для нього став Берлін, де він перемагав п'ять разів. Також спортсмен двічі вигравав олімпійський марафон – у Ріо-де-Жанейро у 2016 році та Токіо у 2021-му.