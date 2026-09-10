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Військові організують благодійний марафон за підтримки мілтеку

10 вересня 2026, 13:36
Військові організують благодійний марафон за підтримки мілтеку

Військові бригади "Чорний ліс" організують благодійний забіг "Shark. Дійсно рівний марафон" у Дрогобичі, щоб закрити потреби своїх підрозділів.

Подія відбудеться 20 вересня. Учасники бігтимуть марафон, півмарафон, 10 і 5 км за стандартами World Athletics, благодійний кілометр, а діти – 1 км, 400 і 100 м. Реєстрація відкрита на runstyle.net.

Ракож існує можливість "бігти онлайн", тобто зареєструватися отримати медаль фінішера та стартовий номер, а пробігти самому в зручний час та будь-яку місці.

Організатори пояснють, що вибір Дрогобича, як місця для марафону пов'язаний з кількома причинами. По-перше бригада базується в місті Львівської області, по-друге Дрогобич більше безпечний район та має хорошу логічстику.

Військові розповіли, що цього року для "Чорного лісу" пріоритетом збору є високопрохідні буси для екіпажів ударних та розвідувальних БПЛА. Бригада розвивається та постійно росте.

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