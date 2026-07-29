Дискваліфікований за допінг олімпійський марафонець зник безвісти у Бразилії

Бразильський бігун-марафонець Даніель Феррейра ду Насіменту зник безвісти.

Деталі повідомляє The New York Post.

Першою особою, котра публічно оголосила про зникнення спортсмена, була його мати Валдірене де Паула Феррейра. Вона розмістила у своєму Інстаграмі пост з проханням до людей зв'язатися з нею, якщо вони знатимуть його місцеперебування або матимуть інші корисні дані про її сина.

Жінка зазначила, що Насіменту мав психологічні проблеми. Він вийшов о 19:30 (за місцевим часом) зі свого будинку на південному заході Сан-Паулу (Бразилія). Він мав при собі чорний рюкзак. Це востаннє, коли вона його бачила.

Зауважимо, що Даніель Феррейра ду Насіменту отримав в травні цього року 5-річну дискваліфікацію за вживання допінг-речовин.

Додамо, що бразилець виступав на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо. А у квітні 2022 року він подолав марафонську дистанцію з часом 2:04:51, що стало найкращим результатом в історії серед усіх спортсменів, народжених за межами Африки.