Дворазова Олімпійська чемпіонка встановила унікальний рекорд, вигравши медалі на чемпіонатах світу з різних видів спорту

Чешка Естер Ледецька стала першою спортсменкою, яка виграла медалі на двох різних чемпіонатах світу за один сезон.

Про це повідомляє Indres.cz.

29-річна спортсменка місяць тому здобула бронзу на чемпіонаті світу з гірськолижного спорту. У четвер, 20 березня, Естер стала чемпіонкою в паралельному гігантському слаломі на сноуборді.

"Я була дуже рада, що змогла змагатися тут цього разу. У нас був хороший сезон на лижах, і ми також намагалися підготуватися до сноуборду. Велика подяка моєму тренеру Джастіну Рейтеру, який працює зі мною лише кілька днів, але може підготувати мене до цих великих гонок", – сказала вона.

Ester Ledecka entra nella storia😱💥



L'atleta boema diventa la prima di sempre a vincere una medaglia ai Mondiali di snowboard e di Sci Alpino: a Saalbach 2025 ha conquistato il bronzo in discesa, a Engadina è arrivato l'oro nel PGS👏🥉🥇#Snowboard #Engadina #Ledecka pic.twitter.com/SK8EwZsWc6 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 20, 2025

У сноубордингу чеська зірка окрім трофею у гігантському слаломі 2017 року, має титул у слаломі 2015 року. А в паралельному гігантському слаломі Ледецька є дворазовою олімпійською чемпіонкою.