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Дворазова Олімпійська чемпіонка встановила унікальний рекорд, вигравши медалі на чемпіонатах світу з різних видів спорту

Руслан Травкін — 21 березня 2025, 14:11
Дворазова Олімпійська чемпіонка встановила унікальний рекорд, вигравши медалі на чемпіонатах світу з різних видів спорту
Естер Ледецька
Getty images

Чешка Естер Ледецька стала першою спортсменкою, яка виграла медалі на двох різних чемпіонатах світу за один сезон.

Про це повідомляє Indres.cz.

29-річна спортсменка місяць тому здобула бронзу на чемпіонаті світу з гірськолижного спорту. У четвер, 20 березня, Естер стала чемпіонкою в паралельному гігантському слаломі на сноуборді.

"Я була дуже рада, що змогла змагатися тут цього разу. У нас був хороший сезон на лижах, і ми також намагалися підготуватися до сноуборду.

Велика подяка моєму тренеру Джастіну Рейтеру, який працює зі мною лише кілька днів, але може підготувати мене до цих великих гонок", – сказала вона.

У сноубордингу чеська зірка окрім трофею у гігантському слаломі 2017 року, має титул у слаломі 2015 року. А в паралельному гігантському слаломі Ледецька є дворазовою олімпійською чемпіонкою.

Сноубординг Гірськолижний спорт Чемпіонат світу з фристайлу та сноубордингу 2025 Естер Ледецька

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