Дворазова Олімпійська чемпіонка встановила унікальний рекорд, вигравши медалі на чемпіонатах світу з різних видів спорту
Чешка Естер Ледецька стала першою спортсменкою, яка виграла медалі на двох різних чемпіонатах світу за один сезон.
Про це повідомляє Indres.cz.
29-річна спортсменка місяць тому здобула бронзу на чемпіонаті світу з гірськолижного спорту. У четвер, 20 березня, Естер стала чемпіонкою в паралельному гігантському слаломі на сноуборді.
"Я була дуже рада, що змогла змагатися тут цього разу. У нас був хороший сезон на лижах, і ми також намагалися підготуватися до сноуборду.
Велика подяка моєму тренеру Джастіну Рейтеру, який працює зі мною лише кілька днів, але може підготувати мене до цих великих гонок", – сказала вона.
У сноубордингу чеська зірка окрім трофею у гігантському слаломі 2017 року, має титул у слаломі 2015 року. А в паралельному гігантському слаломі Ледецька є дворазовою олімпійською чемпіонкою.