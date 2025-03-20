Українці не змогли пробитись до фіналу ЧС у паралельному слаломі-гіганті
Українські сноубордисти не змогли кваліфікуватись у фінал чемпіонату світу зі сноубордингу у паралельному слаломі-гіганті.
Найкращий результат серед наших спортсменів продемонстрували Аннамарі Данча (26 місце) та Михайло Харук (28 місце).
Для виходу у фінальну стадію змагання необхідно було посісти місце серед 16 кращих.
Результат кваліфікації
Жінки
1. Естер Ледецка (Чехія) – 1.29,56
2. Цубакі Мікі (Японія) – 3,29
3. Жюлі Зогг (Швейцарія) – 3,31
...
26. Аннамарі Данча (Україна) – 9,31
34. Надія Гапатин (Україна)
36. Віта Боднарук (Україна)
43. Олександра Мальованна (Україна)
Чоловіки
1. Лі Сан Хо (Республіка Корея) – 1.25,88
2. Роланд Фішналлер (Італія) – 0,60
3. Даріо Кавізель (Швейцарія) – 0,87
...
28. Михайло Харук (Україна) – 6,91
37. Михайло Кабалюк (Україна)
42. Андрій Кабалюк (Україна)
50. Олександр Попадич (Україна)
Зазначимо, що у суботу, 22 березня, українські сноубордисти боротимуться за вихід у фінал у паралельному слаломі. Початок кваліфікації заплановано на 10:00 за київським часом.
Напередодні представники України вибороли 5 медалей на Кубку Європи в Давосі.