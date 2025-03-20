Українці не змогли пробитись до фіналу ЧС у паралельному слаломі-гіганті

Українські сноубордисти не змогли кваліфікуватись у фінал чемпіонату світу зі сноубордингу у паралельному слаломі-гіганті.

Найкращий результат серед наших спортсменів продемонстрували Аннамарі Данча (26 місце) та Михайло Харук (28 місце).

Для виходу у фінальну стадію змагання необхідно було посісти місце серед 16 кращих.

Результат кваліфікації

Жінки

1. Естер Ледецка (Чехія) – 1.29,56

2. Цубакі Мікі (Японія) – 3,29

3. Жюлі Зогг (Швейцарія) – 3,31

...

26. Аннамарі Данча (Україна) – 9,31

34. Надія Гапатин (Україна)

36. Віта Боднарук (Україна)

43. Олександра Мальованна (Україна)

Чоловіки

1. Лі Сан Хо (Республіка Корея) – 1.25,88

2. Роланд Фішналлер (Італія) – 0,60

3. Даріо Кавізель (Швейцарія) – 0,87

...

28. Михайло Харук (Україна) – 6,91

37. Михайло Кабалюк (Україна)

42. Андрій Кабалюк (Україна)

50. Олександр Попадич (Україна)

Зазначимо, що у суботу, 22 березня, українські сноубордисти боротимуться за вихід у фінал у паралельному слаломі. Початок кваліфікації заплановано на 10:00 за київським часом.

Напередодні представники України вибороли 5 медалей на Кубку Європи в Давосі.