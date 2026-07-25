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Українець Шіші назвав свою мету на заключні дні Nagoya Basho

Руслан Травкін — 25 липня 2026, 01:29
Українець Шіші назвав свою мету на заключні дні Nagoya Basho
Сергій Шіші Соколовський
nikkansports.com

Українець Сергій Шіші Соколовський під час 13 дня Nagoya Basho програв японцю Котозакурі. Маючи показник 10-3, він все ще знаходиться серед претендентів на перемогу.

У коментарі для Hochi.news українець заявив, що докладе усіх зусиль для успіху в останні 2 дні змагання.

"Я зроблю все можливе до кінця".

Для нього це була перша зустріч із Котозакурою за кар'єру в системі сумо Японії. Щоправда, вони перетиналися між собою на ЧС-2015 серед юніорів. У півфіналі світової першості переможцем також став Масакатсу Каматані (справжнє ім'я), , який тоді забрав "золото". Українець задовольнився бронзовою медаллю.

Сергій свою поразку на башо в Нагої описав досить коротко:

"Мені не вдалося схопити його маваші (пояс)".

У суботу, 25 липня, на нього чекає дуель проти Атаміфуджі, який також здобув 10 перемог за 13 днів.

Нагадаємо, володар трьох Кубків Імператора похвалив українця Данила Аонішікі Явгусишина.

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