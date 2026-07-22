Аонішікі назвав свою мету на турнірі Nagoya Basho

Українець Данило Аонішікі Явгусишин після перемоги над йокозуною Хошорю з показником 9-1 ділить лідерство на турнірі Nagoya Basho з Котоейхо.

У коментарі для Sponichi.co.jp Аонішікі визнав, що хоче перемоги на турнірі.

" Я зроблю все можливе протягом решти п'яти днів. Виграти чемпіонат важливіше, ніж здобути 10 перемог".

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Зазначимо, що 10 тріумфів у Нагої дозволять йому повернути ранг озекі.

Озекі – другий за престижністю ранг у сумо. Данило вже підіймався до цього статусу, але через травми слабко провів Haru Basho (7-8, березень цього року) та пропустив Natsu Basho. Через що його було понижено до рангу секіваке.

Українець радий успіху в сутичці з Хошорю, адже вважає монгольського рікіші сильним суперником.

" Якщо б я діяв статично, то йокозуна має багато технік (задля перемоги – прим). Я думав, що атакуватиму незалежно від того, в якій позиції я перебуваю".

Ранги в сумо

Маегашира – базовий ранг дивізіону макуучі. Зарплата – близько $12 500 на місяць.

Комусубі – найнижчий ранг сан'яку. Передбачає вищу зарплату (близько $16 000), почесне звернення за титулом навіть після завершення кар'єри та низку привілеїв.

Секіваке – останній крок до озекі. Для підвищення зазвичай необхідно стабільно проводити турніри, здобуваючи щонайменше 10 перемог.

Озекі – другий за престижністю ранг у сумо. Зарплата – близько $22 000 на місяць, гарантоване членство в Японській асоціації сумо після завершення кар'єри, значна вихідна виплата та церемоніальні обов'язки.

Йокозуна – найвищий ранг у сумо. За всю історію його здобули лише 75 борців. Зазвичай для підвищення необхідно двічі поспіль виграти турнір у статусі озекі або продемонструвати рівнозначне домінування.

Йокозуну не можуть понизити – у разі тривалих невдалих виступів він завершує кар'єру. Наразі чинними йокозунами є Хошорю (Монголія) та Оносато (Японія).