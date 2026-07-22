Шіші допоміг Аонішікі вийти в одноосібні лідери: результати 11 дня Nagoya Basho

У Нагої турнір гранд-сумо Nagoya Basho виходить на фінішну пряму. У вівторок, 22 липня, завершився 11 день, який став успішним для українських сумоїстів.

Сергій Шіші Соколовський повернувся до списку претендентів на юшо (перемогу на турнірі). Він здолав Котоейхо. Цей японець за 10 попередніх днів мав лише 1 поразку.

Сутичка видалася досить насиченою на події. Шіші був близький до поразки, але сила та характер дозволила йому вистояти, а потім провести успішну атаку.

Данило Аонішікі Явгусишин здолав Гонояму. Бій пройшов досить швидко. Варто зазначити, що йому пощастило.

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Під час поєдинку Данило поклав руку на зачіску суперника, що суворо заборонено, проте гьодзі (головний рефері) та симпани (5 бічних, які сидять біля дохьйо) не помітили цей момент або визнали таким, що не вплинув на результат.

22-річний українець тепер є одноосібним лідером у таблиці. По 9 тріумфів також мають Такеруфуджі, Котоейхо, Шіші та монгол Кірішіма – він переміг Ічіямамото.

Йокозуна Оносато продовжує демонструвати слабкі виступи. Тепер його кривдником став габаритний Атаміфуджі.

Йокозуна Хошорю покращив свою статистику. Монгол переміг Котошохо, який торік досить сенсаційно виграв Nagoya Basho 2025.

Турнірна таблиця Nagoya Basho після 11 днів турніру

t.me/kachikoshiua

Розклад на 12 день турніру Nagoya Basho

t.me/kachikoshiua

Cаме Котошохо й буде суперником Данила у четвер, 23 липня. Наразі перевага в особистих зустрічах на стороні японця – 2:1.

Шіші зійдеться на дохйо з Асаноямою. Тут також рахунок не на користь українця – 0:3.

Нагадаємо, йокозуна Кісеносато похвалив Аонішікі за його боротьбу.