Український герой: спортсмен із ДЦП встановив світовий рекорд на чемпіонаті світу з паверліфтингу

Неймовірна історія сили духу та мотивації – 25-річний український паверліфтер Дмитро Полович з дитячим церебральним паралічем IV ступеня довів, що меж не існує.

У неділю, 2 листопада, на чемпіонаті світу з паверліфтингу в Будапешті він здобув блискучу перемогу та встановив світовий рекорд у становій тязі серед спортсменів із ДЦП.

Полович став першою людиною у своїй категорії, якій підкорилася вага у 105 кілограмів. Його спроба викликала шквал емоцій у залі, а відео з рекордом миттєво розлетілося соцмережами, набравши тисячі вподобань і коментарів.

Сам Дмитро поділився зворушливими словами подяки у своєму дописі в Інстаграмі:

"Ця історія була б неможливою без вас. Я хочу подякувати кожному, хто писав, вірив і підтримував морально. Ваша енергія відчувалася навіть на відстані! Окремо хочу подякувати моїм тренерам – Анні Куркуріній та Тетяні Фузі, які пройшли цей шлях зі мною пліч-о-пліч! І величезна подяка всім, хто підтримав поїздку фінансово. Без вас я б просто не стояв на цьому помості. Ця перемога – ваша так само, як і моя! Ми зробили це разом!"

