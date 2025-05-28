Чоловічий вчинок: на чемпіонаті України з грепплінгу хлопчик здався, адже опонент не міг боротися через травму

На чемпіонаті України з грепплінгу серед дітей віком 12-13 років, який проходив у місті Хмельницький, хлопчик показав чоловічий вчинок, віддавши перемогу супернику, який не міг боротися через травму.

Про це повідомив президент Одеської обласної федерації грепплінгу та панкратіону Лерник Мусаелян.

У поєдинку за третє місце мав брати участь травмований спортсмен, який отримав пошкодження у попередньому поєдинку. На сутичку за бронзу він вийшов лише за допомогою інших юнаків.

Згідно з регламентом, судді мали визнати переможцем його суперника – спортсмена у білому кімоно. Той проявив повагу до бажання грепплера у синьому кімоно – він відмовився від медалі, вважаючи, що бронзова нагорода має дістатись його супернику.

Судді виконали його прохання. Хлопчик, який вирішив не боротися з травмованим візаві, допоміг бронзовому медалісту залишити килим.

Вчинок, гідний поваги.

На чемпіонаті України з грепплінгу серед дітей 12-13 років, що проходив у м. Хмельницький з 24 по 25 травня 2025, трапився випадок, який надовго залишиться в пам'яті всіх, хто був свідком цього поєдинку.

У боротьбі за третє місце спортсмен у синьому pic.twitter.com/0z6AkIsUyF — Сергій Погребецький (@pogrebeckij) May 27, 2025

Таке рішення викликало подив у судді на килимі, суддів за протоколами, тренерів різних команд, а також глядачів.

Нагадаємо, український спортсмен Іван Чупирко чудово виступив на чемпіонаті світу з паверліфтингу, двічі побивши світовий рекорд.