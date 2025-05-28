Чоловічий вчинок: на чемпіонаті України з грепплінгу хлопчик здався, адже опонент не міг боротися через травму
На чемпіонаті України з грепплінгу серед дітей віком 12-13 років, який проходив у місті Хмельницький, хлопчик показав чоловічий вчинок, віддавши перемогу супернику, який не міг боротися через травму.
Про це повідомив президент Одеської обласної федерації грепплінгу та панкратіону Лерник Мусаелян.
У поєдинку за третє місце мав брати участь травмований спортсмен, який отримав пошкодження у попередньому поєдинку. На сутичку за бронзу він вийшов лише за допомогою інших юнаків.
Згідно з регламентом, судді мали визнати переможцем його суперника – спортсмена у білому кімоно. Той проявив повагу до бажання грепплера у синьому кімоно – він відмовився від медалі, вважаючи, що бронзова нагорода має дістатись його супернику.
Судді виконали його прохання. Хлопчик, який вирішив не боротися з травмованим візаві, допоміг бронзовому медалісту залишити килим.
Таке рішення викликало подив у судді на килимі, суддів за протоколами, тренерів різних команд, а також глядачів.
Нагадаємо, український спортсмен Іван Чупирко чудово виступив на чемпіонаті світу з паверліфтингу, двічі побивши світовий рекорд.