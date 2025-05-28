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Чоловічий вчинок: на чемпіонаті України з грепплінгу хлопчик здався, адже опонент не міг боротися через травму

Руслан Травкін — 28 травня 2025, 14:30
Чоловічий вчинок: на чемпіонаті України з грепплінгу хлопчик здався, адже опонент не міг боротися через травму
Скриншот

На чемпіонаті України з грепплінгу серед дітей віком 12-13 років, який проходив у місті Хмельницький, хлопчик показав чоловічий вчинок, віддавши перемогу супернику, який не міг боротися через травму.

Про це повідомив президент Одеської обласної федерації грепплінгу та панкратіону Лерник Мусаелян.

У поєдинку за третє місце мав брати участь травмований спортсмен, який отримав пошкодження у попередньому поєдинку. На сутичку за бронзу він вийшов лише за допомогою інших юнаків.

Згідно з регламентом, судді мали визнати переможцем його суперника – спортсмена у білому кімоно. Той проявив повагу до бажання грепплера у синьому кімоновін відмовився від медалі, вважаючи, що бронзова нагорода має дістатись його супернику.

Судді виконали його прохання. Хлопчик, який вирішив не боротися з травмованим візаві, допоміг бронзовому медалісту залишити килим.

Таке рішення викликало подив у судді на килимі, суддів за протоколами, тренерів різних команд, а також глядачів.

Нагадаємо, український спортсмен Іван Чупирко чудово виступив на чемпіонаті світу з паверліфтингу, двічі побивши світовий рекорд.

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