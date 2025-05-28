Чупринко двічі побив світовий рекорд на чемпіонаті світу з паверліфтингу

Український спортсмен Іван Чупирко чудово виступив на чемпіонаті світу з паверліфтингу, двічі побивши світовий рекорд.

Про це повідомляє Національна федерація паверліфтингу України.

На турнірі, що проходив у Драммені, Норвегія, спортсмен (вагова категорія до 83 кг) у класичному жимі лежачи підкорив спершу 231,5 кг, а потім і 232,5 кг. Також Чупирко посів друге місце в абсолютному заліку.

Загалом же збірна України з паверліфтингу здобула 40 медалей: 14 золотих, 10 срібних, 16 бронзових. На ЧС змагалися 680 спортсменів з 35 країн, серед них – 43 українці.

Нагадаємо, українські спортсмени здобули 15 нагород на чемпіонаті Європи серед юніорів та юніорок, юнаків та дівчат, який проходив у Чехії.