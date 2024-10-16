15 нагород здобули українські спортсмени на чемпіонаті Європи з класичного паверліфтингу серед юніорів

Відразу 15 нагород вибороли українські спортсмени на Чемпіонаті Європи серед юніорів та юніорок, юнаків та дівчат, який проходив у Чехії з 5 до 13 жовтня.

Про це повідомляє сайт europowerlifting.org.

Чотири нагороди здобув Тарас Мельничук. Він став Чемпіоном у віковій групі юніори у ваговій категорії до 120 кг Тарас Мельничук. Українець переміг у присіданні, зафіксувавши 330 кг, та жимі лежачи – 235 кг. У тязі Тарас встановив рекорд України серед юніорів 340 кг та здобув малу срібну нагороду.

У сумі триборства українець став першим. Також його результат – 905 кг – це рекорд України серед чоловіків у цій категорії.

У цій вазі у присіданні на подіум піднявся ще один наш представник. Малу срібну медаль виборов Ілля Ковач із результатом 325 кг.

Серед дівчат комплект нагород здобула Тетяна Петренко. Українка у вазі до 57 кг тріумфувала у жимі – 85 кг, а у тязі стала третьою – 160 кг, у присіданні посіла п’яту позицію (135 кг). У триборстві Петренко з сумою 380 кг стала віцечемпіонкою Європи. Також це рекорд України у цій віковій групі. Рекордними стали результати і у присіданні та тязі.

Відразу 4 бронзові нагороди здобув Єгор Чорний. У віковій групі юнаки у ваговій категорії до 53 кг українець став третім у всіх правах присіданні – 120 кг, жимі – 67,5 кг, тязі – 125 кг, а також у триборстві – 332,5 кг.

Олександр Яценко (до 74 кг) посів третю позицію у присіданні (217,5 кг) та встановив рекорд України у сумі триборства (597,5 кг) серед юнаків.

Денис Роденко у цій же вправі став третім у категорії до 105 кг. Його результат - 272,5 кг - також новий рекорд України.

Ще одну бронзу, і також у присіданні, здобув Емін Урсол. Серед юнаків понад 120 кг він зафіксував 300 кг і став новим рекордсменом України у цій вправі.