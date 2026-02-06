Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Український сумоїст Аонішікі розповів, чим йому запам'ятався турнір у Лондоні

Руслан Травкін — 6 лютого 2026, 02:43
Український сумоїст Аонішікі розповів, чим йому запам'ятався турнір у Лондоні
Данило Аонішікі Явгусишин
REUTERS/Скріншот відео

Зірка сумо українець Данило Аонішікі Явгусишин визнав, що турнір у Лондоні, який проходив з 15 по 19 жовтня минулого року, добре йому запам'ятався.

Слова спортсмена передає Japantimes.co.jp.

"Лондон був дійсно цікавим. Те, як англійці вболівають і підтримують, відрізнялося від Японії, і це була дійсно захоплююча атмосфера. Я б дуже хотів поїхати туди знову", – сказав він.

Журналіста Ендрю Маккірді поцікавився, що його навчили дві перемоги поспіль на гранд-турнірах. Аонішікі задумався.

"Мені це ще не ясно. Можливо, я дізнаюся це лише після наступного турніру. Після мого першого чемпіонату я відчував щастя, але після другого – лише сильне полегшення", – додав українець.

Нагадаємо, раніше Аонішікі розповів, що його дуже мотивує підтримка друзів та рідних з України.

Зазначимо, що після його перемоги на січневому турнірі Hatsu Basho ресторан української кухні в Токіо додав у меню позицію "Обід Аонішікі".

Читайте також :
Ексклюзив Важа Даіаурі: Я думаю, Аонішікі знайде підхід до Оносато і переможе його
Сумо Данило Аонішікі Явгусишин

Сумо

Аонішікі: Мої друзі в Україні дивляться сумо більше, ніж я уявляв
Кидав квасолю в людей: українець Аонішікі взяв участь у японському культурному святі
Монгол-йокозуна: Аонішікі продовжить перемагати, якщо суперники не змінять стиль
Важа Даіаурі: Я думаю, Аонішікі знайде підхід до Оносато і переможе його
Ресторан української кухні в Токіо додасть у меню позицію "Обід Аонішікі"

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік