Український сумоїст Аонішікі розповів, чим йому запам'ятався турнір у Лондоні

Зірка сумо українець Данило Аонішікі Явгусишин визнав, що турнір у Лондоні, який проходив з 15 по 19 жовтня минулого року, добре йому запам'ятався.

Слова спортсмена передає Japantimes.co.jp.

"Лондон був дійсно цікавим. Те, як англійці вболівають і підтримують, відрізнялося від Японії, і це була дійсно захоплююча атмосфера. Я б дуже хотів поїхати туди знову", – сказав він.

Журналіста Ендрю Маккірді поцікавився, що його навчили дві перемоги поспіль на гранд-турнірах. Аонішікі задумався.

"Мені це ще не ясно. Можливо, я дізнаюся це лише після наступного турніру. Після мого першого чемпіонату я відчував щастя, але після другого – лише сильне полегшення", – додав українець.

Нагадаємо, раніше Аонішікі розповів, що його дуже мотивує підтримка друзів та рідних з України.

Зазначимо, що після його перемоги на січневому турнірі Hatsu Basho ресторан української кухні в Токіо додав у меню позицію "Обід Аонішікі".