Важа Даіаурі: Я думаю, Аонішікі знайде підхід до Оносато і переможе його

Заслужений тренер України Важа Даіаурі, який був першим наставником Данила Аонішікі Явгусишина в Вінниці, вважає, що український сумоїст знайде підхід до йокозуни Оносато, якому наразі програв усі 4 сутички.

Про це він розповів в коментарі для "Чемпіона".

"Данило до переїзду в Японію був чемпіоном України та Європи, а також призером чемпіонату світу у ваговій категорії 100 кг. Він також був чемпіоном України з вільної боротьби та посідав 5 місце на чемпіонаті світу до 17 років, тому йому легше боротися сумоїстами, оскільки вони тільки штовхають, а боротися майже не вміють. Данило все знає. Оносато – чемпіон, але боротися не вміє, а Данилу треба пояс лівою рукою взяти – тоді він усіх перемагає. Оносато має 190 кг ваги і 195 см зросту. Японець знає, що не можна давати пояс – цим він виграє. З Оносато треба трохи інакше боротися. Я думаю, що він знайде вихід і переможе Оносато.

Ми також поцікавилися, яким був Явгусишин, коли тільки почав займатися сумо.

"Він був звичайною дитиною. Даня був спокійний, завжди слухав, що тренер каже. На відміну від інших, питання задавав, інтерес проявляв, прагнув удосконалюватися.

Важа Шотаєвич додав, що відкрити секцію сумо йому запропонував брат. Він зіштовхнувся з певними проблемами, але його спортивна впертість дозволила залишити цей вид спорту в ДЮСШ.

"Мені брат, який був у Луганську, запропонував займатися сумо ще в 2002 році. Я брав участь у змаганнях з сумо з 2004 року. Моя вихованка Світлана Тросюк ставала срібним призером чемпіонату Європи (а також перемагала на Всесвітніх Іграх–2017 – прим.). У 2005 році я відкрив обласну федерацію. Відкрив відділення сумо МДЮСШ №5. Почали розвивати сумо, але той час сумо не було популярним. Я багато чого вислуховував у кабінетах, що я не тим займаюся, що за спорт це сумо, що вони боряться в памперсах. А я людина уперта, нікого не слухав, розвивав сумо як міг".

Син тренера Важа Даіаурі-молодший також має солідні успіхи. Він ставав чемпіоном світу, чемпіоном Всесвітніх ігор та має безліч інших нагород. На жаль, спробувати свох сили в Японії йому завадила низка факторів.

"Так мій син – чемпіон світу, чемпіон Всесвітніх ігор. Він дуже хотів потрапити до професійного сумо, але не вийшло: то ковід перешкодив, а потім війна, а за цей час уже й дорослим став. Там треба потрапити до 25 років, а сину вже 26. Я вже ходив й до посла в Києві, але все без результату. До того ж, в японській системі шкіл може бути тільки один іноземець".

Наразі група дітей з України вирушила до Японії, де змагатиметься на престижному турнірі.

"Дітки з України поїхали брати участь у Кубку Хакухо. Хакухо – колишній професійний сумоїст. Після завершення кар'єри він започаткував цей турнір".

Нагадаємо, 21-річний вінничанин Данило Явгусишин двічі поспіль виграв престижний турнір із сумо. Спочатку у листопаді він став тріумфатором Kyushu Basho, а тиждень тому переміг на Hatsu Basho.

Якщо українець виграє Haru Basho (8-23 березня, місто Осака), то матиме майже 100-відсоткове право отримати ранг йокозуна. За всю історію цей титул отримували 75 сумоїстів і ще не було жодного європейця.