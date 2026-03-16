Сумоїст Аонішікі перервав серію невдач, Шіші також переміг: результати Haru Basho

У місті Осака завершився восьмий день турніру Haru Basho 2026.

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин сьогодні боровся з Такаясу, який з липня 2017 по січень 2020-го також мав ранг озекі.

21-річний вінничанин непогано стартував. Надалі атлети боролися за кращу позицію. Українцю вдалося перемогти класичним прийомом ошідаші (виштовхування).

Здобув тріумф і Сергій Шіші Соколовський. Йому вдалося чудово захопити Нішікіфуджі, після чого виштовхати того було не так і складно.

"Маленький" Фуджінокава провів сутичку зі 195-кілограмовим Атаміфуджі. Активність принесла йому перемогу.

Монгол Кірішіма продовжує перемагати та збільшувати свої шанси повернутися до рангу озекі.

Йокозуна Хошорю розправився з Таканошо. Японець руками намагався вивести з рівноваги монгольського рікіші, але дозволив тому перехопити ініціативу.

Турнірна таблиця Haru Basho 2026

Лідерство з результатом 8-1 ділять Кірішіма, Котошохо та Гонояма.

Завтра, 17 березня, Данило буде боротися з Хірадоумі. Сумоїсти перетиналися двічі – двічі перемагав Аонішікі.

Зазначимо, що українець кілька днів не давав коментарі японським журналістам.

Суперником Сергія Соколовського буде Ерсін Балтагул із Казахстана, який в сумо виступає під шиконою Кінбозан.