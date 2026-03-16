Сумоїст Аонішікі вперше за три дні дав коментар журналістам

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин, маючи статус цуноторі (претендент на ранг йокозуна), проводить найгірший турнір за кар'єру. Він зазнав трьох поразок поспіль і має загальний результат 3-5.

21-річний атлет вперше за три дні дав коментар журналістам, пише Sponichi.co.jp. Деталі додає Chunichi.co.jp.

"Тут тепер менше людей, ніж коли я перемагаю", – напівжартома звернувся він до журналістів.

Потім Данило запевнив, що не збирається відступати від власного стилю.

"Я повинен до кінця боротися у своєму стилі. Я хочу боротися, не забуваючи про свою індивідуальність".

Щодо стану лівої ноги, яка, як вважалося, травмована, його наставник (колишній секіваке Амінішікі) підкреслив:

"З його фізичним станом все гаразд".

Тепер у Данила 5 поразок – найгірший результат за кар'єру. До цього в дивізіоні макуучі він чотири турніри мав результат 11-4 та двічі 12-3.

Наразі найгіршим турніром для Явгусишина був Kyusho Basho 2024. Тоді він дебютував у джурьо (другому за силою дивізіоні), який завершив із показником 10-5.

