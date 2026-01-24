Йокозуна Оносато знову нескорений: українець Аонішікі втратив одноосібне лідерство на турнірі Hatsu Basho

Сьогодні, 24 січня, в Токіо на арені "Ryogoku Kokugikan Sumo Arena" завершився чотирнадцятий день турніру Hatsu Basho.

Українець Данило Аонішікі Явгусишин (11-3), який має ранг озекі, зійшовся на дохйо з йокозуною Оносато (10-4).

Японець є незручним суперником для 21-річного вінничанина – виграв 3 попередні поєдинки. Був певний оптимізм, адже Оносато цей турнір проводить не дуже вдало і має проблеми з плечем.

На жаль, Аонішікі втратив рівновагу ще після стартового зіткнення. Більш масивний Оносато цим скористався й досить швидко розібрався з нашим земляком.

Програв свій матч і Сергій Шіші Соколовський (9-5). Його кривдником став Йошинофуджі (7-7).

Данило тепер ділить лідерство з Атаміфуджі (11-3). 195-кілограмовий японець здолав монгола Кірішіму (10-4).

Турнірна таблиця після 14 днів

Завтра, 25 січня, відбудеться вирішальний день Hatsu Basho.

Суперником Аонішікі буде Котозакура (8-7). Атаміфуджі проведе поєдинок з Ошоумі (10-4).

Щоб виграти турнір Данилу треба перемога і поразка Атаміфуджі. Якщо обидва сумоїсти виграють, то буде додатковий матч між ними. Кілька днів тому Явгусишин яскраво здолав Атаміфуджі.

У разі поразки українця й японця може настати хаос, що відразу кілька борців матимуть результат 11-4. Між ними буде додатково проведено плейоф раунд, де кожен буде боротися з кожним.