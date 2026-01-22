Аонішікі здолав 195-кілограмового японця, Шіші повернувся до групи лідерів: результати дня Hatsu Basho

Сьогодні, 22 січня, в Токіо на арені "Ryogoku Kokugikan Sumo Arena" завершився дванадцятий день турніру Hatsu Basho.

Українець Данило Аонішікі Явгусишин (10-2) зійшовся на дохйо зі 195-кілограмовим Атаміфуджі (9-3).

Японець мав таку ж кількість перемог, як і вінничанин. Ба більше – на турнірі він був сильніше за йокозун Оносато та Хошорю.

Аонішікі, вага якого орієнтовно 140-142 кг, вистояв під час тачі-ай (стартового зіткнення) і захопив ініціативу. Габаритного опонента здолати було складно, але він зумів це зробити.

Сергій Шіші Соколовський (9-3) протистояв Охо (4-8). Йому було непросто. Обидва сумоїсти були близькими, щоб упасти. Рівновагу краще тримав українець.

Котозакура (8-4) здолав Абі (9-3). Поразка останнього дозволила Данилу стати одноосібним лідером турніру.

Не варто списувати й головних фаворитів. У монгольському дербі Хошорю (8-4) був сильніший за Кірішіму (9-3). Оносато (8-4) подолав Такаясу (7-5)

Турнірна таблиця Hatsu Basho після 12 днів:

Аонішікі чудово дебютує в ранзі озекі. 21-річний українець може стати шостим борцем, який виграє Кубок Імператора під час свого дебюту в цьому ранзі. Останнім, кому вдалося подібне, був Хакухо у травні 2006 року.

Завтра представників України очікує битва проти монголів. Соколовський зійдеться з Кірішімою, Явгусишин – проти Хошорю.

Шіші і Кірішіма ще не боролися між собою. Данило має 4-0 в особистих зустрічах над йокозуною. Щоправда, на початку січня вони проводили товариські спаринги перед членами Асоціації сумо, де монгол виграв 7 сутичок із 10.

Hatsu Basho триватиме до 25 січня. Протягом 15 днів усі борці проведуть по 15 сутичок. Якщо у лідерів буде однаковий показник (12-3, 13-2), то між ними проводитимуться додаткові матчі плейоф.