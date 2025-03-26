Україна стала 5-ю на Всесвітніх іграх військовослужбовців

На Всесвітніх іграх військовослужбовців, які проходять у швейцарському Люцерні, відбулись чоловічі та жіночі естафети.

Українська команда стала п'ятою у чоловічій естафеті, команду представляли Денис Насико, Руслан Ткаленко й Богдан Цимбал.

Всесвітні ігри військовослужбовців 2025. Чоловіча естафета

Франція 1:19:18.4 Італія 1:21:55.3 Словенія 1:22:55.3 Фінляндія 1:22:04.4 Україна 1:23:34.5 Австрія 1:24:35.9

Водночас Юлія Джима, Ірина Петренко й Анна Кривонос фінішували шостими у жіночій естафеті.

Всесвітні ігри військовослужбовців 2025. Жіноча естафета

Франція 1:13:23.8 Польща 1:14:05.3 Австрія 1:14:10.0 Швейцарія 1:14:48.4 Італія 1:15:27.0 Україна 1:18:12.9

Нагадаємо, напередодні на Іграх відбувся жіночий спринт. Найкращий результат з поміж українок продемонструвала Юлія Джима.