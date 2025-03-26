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Україна стала 5-ю на Всесвітніх іграх військовослужбовців

Олександр Булава — 26 березня 2025, 22:03
Україна стала 5-ю на Всесвітніх іграх військовослужбовців
Денис Насико
Biathlon.com.ua

На Всесвітніх іграх військовослужбовців, які проходять у швейцарському Люцерні, відбулись чоловічі та жіночі естафети.

Українська команда стала п'ятою у чоловічій естафеті, команду представляли Денис Насико, Руслан Ткаленко й Богдан Цимбал.

Всесвітні ігри військовослужбовців 2025. Чоловіча естафета

  1. Франція 1:19:18.4
  2. Італія 1:21:55.3
  3. Словенія 1:22:55.3
  4. Фінляндія 1:22:04.4
  5. Україна 1:23:34.5
  6. Австрія 1:24:35.9

Водночас Юлія Джима, Ірина Петренко й Анна Кривонос фінішували шостими у жіночій естафеті.

Всесвітні ігри військовослужбовців 2025. Жіноча естафета

  1. Франція 1:13:23.8
  2. Польща 1:14:05.3
  3. Австрія 1:14:10.0
  4. Швейцарія 1:14:48.4
  5. Італія 1:15:27.0
  6. Україна 1:18:12.9

Нагадаємо, напередодні на Іграх відбувся жіночий спринт. Найкращий результат з поміж українок продемонструвала Юлія Джима.

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