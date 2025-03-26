Україна стала 5-ю на Всесвітніх іграх військовослужбовців
Денис Насико
Biathlon.com.ua
На Всесвітніх іграх військовослужбовців, які проходять у швейцарському Люцерні, відбулись чоловічі та жіночі естафети.
Українська команда стала п'ятою у чоловічій естафеті, команду представляли Денис Насико, Руслан Ткаленко й Богдан Цимбал.
Всесвітні ігри військовослужбовців 2025. Чоловіча естафета
- Франція 1:19:18.4
- Італія 1:21:55.3
- Словенія 1:22:55.3
- Фінляндія 1:22:04.4
- Україна 1:23:34.5
- Австрія 1:24:35.9
Водночас Юлія Джима, Ірина Петренко й Анна Кривонос фінішували шостими у жіночій естафеті.
Всесвітні ігри військовослужбовців 2025. Жіноча естафета
- Франція 1:13:23.8
- Польща 1:14:05.3
- Австрія 1:14:10.0
- Швейцарія 1:14:48.4
- Італія 1:15:27.0
- Україна 1:18:12.9
Нагадаємо, напередодні на Іграх відбувся жіночий спринт. Найкращий результат з поміж українок продемонструвала Юлія Джима.