Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Світличний із національним рекордом став 12-м на чемпіонаті Європи зі спортивної ходьби

Руслан Травкін — 18 травня 2025, 11:56
Світличний із національним рекордом став 12-м на чемпіонаті Європи зі спортивної ходьби
Сергій Світличний
Федерація легкої атлетики України/Ukrainian Athletics Federation

Українець Сергій Світличний став 12-м на командному чемпіонаті Європи зі спортивної ходьби, який проходить у місті Подебради, Чехія.

Українець подолав 35 км за 2:30:00 години. Як повідомляє Федерація легкої атлетики, це є новим національним рекордом України в цій дисципліні.

Слідом за Світличним фінішував Іван Безерук. Він від свого колеги по збірній відстав на 22 секунди.

Ігор Главан – 16-й (2:31:26 год). Єгор Шелест із результатом 2:33:09 прийшов до фінішу 21-м. 

У змаганнях серед жінок Анна Шевчук стала четвертою і також з національним рекордом – 2:42:41 год.

Нагадаємо, легкоатлетка Ольга Корсун посіла друге місце на етапі Континентального туру в Токіо.

Легка атлетика Чемпіонат Європи

Чемпіонат Європи

Хочу стати ще кращою: Шолохова – про перемогу на чемпіонаті Європи з карате, зйомку для Playboy та життя в Запоріжжі
Збірна України дізналася суперників по групі на ЧЄ-2026
Росія пропустить Євро-2025 через відмову засудити війну проти України
Визначився склад збірної України на матчі відбору Євро-2026 проти Нідерландів та Фарерських островів
Україна здобула 57 золотих медалей та виграла командний залік чемпіонату Європи

Останні новини