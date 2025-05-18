Світличний із національним рекордом став 12-м на чемпіонаті Європи зі спортивної ходьби
Сергій Світличний
Федерація легкої атлетики України/Ukrainian Athletics Federation
Українець Сергій Світличний став 12-м на командному чемпіонаті Європи зі спортивної ходьби, який проходить у місті Подебради, Чехія.
Українець подолав 35 км за 2:30:00 години. Як повідомляє Федерація легкої атлетики, це є новим національним рекордом України в цій дисципліні.
Слідом за Світличним фінішував Іван Безерук. Він від свого колеги по збірній відстав на 22 секунди.
Ігор Главан – 16-й (2:31:26 год). Єгор Шелест із результатом 2:33:09 прийшов до фінішу 21-м.
У змаганнях серед жінок Анна Шевчук стала четвертою і також з національним рекордом – 2:42:41 год.
Нагадаємо, легкоатлетка Ольга Корсун посіла друге місце на етапі Континентального туру в Токіо.