🥈Українка Корсун здобула "срібло" на етапі Континентального туру в Токіо

Українка Ольга Корсун вдало дебютувала на етапі Континентального туру в Токіо.

Вона посіла друге місце у потрійному стрибку.

Ольга у першій спробі показала результат у 13 м 53 см, що дозволило закріпитися в лідерах.

У другій спробі представниця Полтавщини зробила заступ. У наступних спробах Корсун не змогла покращити свій найкращий результат, але для медалі виявилося достатньо і 13 м 53 см.

Зазначимо, що українка була в 2 см, щоб не потрапити на подіум.

Етап "золотої" серії Континентального туру у Токіо. Потрійний стрибок

Маоко Такашіма (Японія) — 13.66 м Ольга Корсун (Україна) — 13.53 м Акарі Фунада (Японія) — 13.52 м

Для 28-річної спортсменки це перший старт на змаганнях такого рівня. Загалом же цьогоріч медаль стала для українки третьою. Раніше Ольга виборола "золото" на командному чемпіонаті України у приміщенні у січні та стала віцечемпіонкою національних змагань у приміщенні у лютому.

Нагадаємо, напередодні українську стрибунку у довжину Марину Бех-Романчук тимчасово відсторонено від змагань через позитивну допінг-пробу.