Україна отримала олімпійську ліцензію з маунтенбайку

Україна отримала неіменну ліцензію з жіночого маунтенбайку (кроскантрі) на Олімпійські ігри-2024, які пройдуть у Франції.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет (НОК).

Зазначається, що Україна отримала ліцензію, оскільки перебувала на 17 місці у світовому олімпійському рейтингу, а на участь в Олімпіаді претендували 19 збірних.

Нагадаємо, дна української збірної це п'ята поспіль перепустка на ОІ. На минулих трьох Іграх змагалась Яна Беломоїна.

Нещодавно український велогонщик Олександр Гудима виборов бронзову медаль чемпіонату Європи U-23 з маунтенбайку.