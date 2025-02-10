Українці здобули бронзу в баскетболі на Іграх нескорених 2025

Ілля Пилипенко та Артур Милін здобули бронзову медаль у баскетболі на кріслах колісних на Іграх Нескорених 2025, які стартували у канадському Ванкувері.

Українці у складі обʼєднаної команди Unconquered 3, до якої також увійшли представники США, у бронзовому фіналі здолали Нову Зеландію (21:14).

Що цікаво, на груповому етапі Unconquered 3 зустрічалися зі збірною України, здолавши її з рахунком 10:4. У підсумку Україна посіла 2 місце в групі та не вийшла далі.

Зазначимо, що Ігри триватимуть до 16 лютого, а Україну представлятимуть 35 спортсменів, що є рекордною заявкою за усю історію змагання.

На Іграх будуть такі дисципліни, як настільний теніс, паверліфтинг, волейбол сидячі, легка атлетика, стрільба з лука та інші.

Нагадаємо, напередодні засновник Ігор Нескорених Принц Гаррі особисто привітав збірну України під час церемонії відкриття.