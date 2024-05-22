Україна вимагає у МОК відсторонити російських борців, які підтримують війну

Українські спортивні можновладці надіслали листа Міжнародному олімпійському комітету з закликом не допускати до Олімпіади-2024 борців з РФ та Білорусі, які підтримали війну.

Про це стало відомо з пресрелізу на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України.

Лист підписали Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, виконувач обов’язків Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко.

У листі наводиться перелік атлетів та їхніх дій, спрямованих на підтримку війни проти України. Деякі з них взяли участь у пропагандистських заходах російської чи білоруської влади, інші — вподобали дописи на підримку дій окупантів в Україні.