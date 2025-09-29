Міністерка освіти та науки Латвії: Міжнародний паралімпійський комітет ігнорує війну, спричинену Росією

Міністерка освіти і науки Латвії Даце Мелбарде, яка також курує спорт, висловила свою думку щодо рішення Міжнародного паралімпійського комітету дозволити росіянам та білорусам виступати під національною символікою.

Її слова передає Sportacentrs.com.

"Рішення Міжнародного паралімпійського комітету відновити права російських та білоруських спортсменів на участь у зимових Паралімпійських іграх 2026 року є аморальним, цинічним та неприйнятним. Це не просто образа українського народу – це пляма на совісті міжнародної спортивної спільноти. Доки в Україні вмирають діти, а тисячі людей стають інвалідами через війну, спричинену Росією, комітет вирішує ігнорувати війну, окупацію та кричущі порушення прав людини, фактично легалізуючи повернення держав-агресорів на міжнародну арену", – сказала Мелбарде.

Читайте також : Російські паралімпійці зможуть змагатися зі своїм державним прапором

Політикиня зазначила, що РФ на Паралімпіаді можуть представляти колишні військові злочинці.

" Якщо це рішення не буде скасовано, представники держав-агресорів, зокрема колишні солдати та найманці, вийдуть на одну сцену під прапорами своїх країн, де будуть присутні й українці, які самі постраждали в цій війні. Агресора не можна нормалізувати", – констатувала латвійська міністерка.

Мелбарде додає, що її країна зробить все, щоб МПК скасував це рішення.

" Латвія вже розпочала консультації з Паралімпійським комітетом Латвії, спортивними федераціями, а також країнами-партнерами Балтії та Північної Європи, щоб домовитися про спільні, рішучі та скоординовані дії, закликаючи до негайного скасування цього рішення", – резюмувала вона.

Нагадаємо, керівники паралімпійських комітетів Латвії та Фінляндії розчаровані таким рішенням від Міжнародного паралімпійського комітету.