Керівники латвійського та фінського паралімпійських комітетів обурені рішенням дозволити росіянам виступати з національною символікою

Вчора, 27 вересня, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) повністю відновив у правах Паралімпійський комітет Росії (ПКР) та Паралімпійських комітет Білорусі (ПКБ). Керівники паралімпійських комітетів Латвії та Фінляндії розчаровані таким рішенням.

Про це повідомляє Jauns.lv та Iltalehti.fi.

"Ми дуже розчаровані та незадоволені рішенням, прийнятим на Генеральній Асамблеї, бо ми проголосували проти нього", – сказала Дайга Дадзіте, президентка паралімпійського комітету Латвії.

Вона додала, що поки РФ здійснює війну проти України, таке рішення не варто було приймати.

" Доки триває війна, участь держав-агресорів у міжнародних змаганнях з параспорту неможлива", – наголосила керівниця ЛПК.

Читайте також : Російські паралімпійці зможуть змагатися зі своїм державним прапором

Такої ж думки і Сарі Раутіо, голова Фінського паралімпійського комітету.

"Це дуже жалюгідно та безглуздо. Російських параспортсменів не можна допускати до участі", – заявив він для Iltalehti.

Голосування проводилося таємним голосуванням. У першому голосуванні 111 представників підтримали скасування всіх обмежень щодо Росії, а 55 виступили проти. У другому голосуванні, яке стосувалося часткових обмежень, результат склав 91 проти 77.