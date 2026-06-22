44-річного тренера з тріатлону звинуватили у зґвалтуванні та катуванні трьох спортсменок

44-річного французького тренера з тріатлону Фредері Леру звинувачують у зґвалтуванні та катуванні трьох жінок.

Про це повідомляє A Bola.

Серед ймовірних потерпілих три спортсменки, серед яких є його колишня партнерка, а також присутня віцечемпіонка світу з тріатлону на довгі дистанції 2021-го року Манон Жене.

Саме Жене звернулася зі скаргою до правоохоронних органів та до Французької федерації тріатлону і Міністерства спорту Франції. Перший позов проти Леру був поданий ще у 2018-му році однією зі спортсменок, проте цю справу закрили.

Наразі французькому тренеру інкримінують сексуальне насильство, яке супроводжувалося тортурами. За даними Французької федерації тріатлону, Фредері Леру вчиняв психологічний тиск на своїх підопічних, принижував їх та змушував тренуватися понаднормово.

На цей момент француза відсторонили від тренерської роботи на 12 років. Кримінальне провадження триває, а сам він відкидає всі звинувачення.

Зауважимо, що тріатлон – це олімпійський вид спорту, який об'єднує мультиспортивні перегони, що складаються з трьох безперервних етапів: плавання, велогонки та бігу.

Нагадаємо, що напередодні вінгера Ельче Рафу Міра засудили до 8,5 року ув'язнення за зґвалтування.