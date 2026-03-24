Поліція Чехії розпочала розслідування після виявлення місцевою асоціацією 47 ймовірних договірних матчів

Чеська поліція органи розпочали слідство після того, як футбольна асоціація країни виявила 47 випадків ймовірного хабарництва та організації договірних матчів.

Про це повідомляє The Athletic.

Головний державний прокурор Радім Драгун підтвердив проведення обшуків та допитів підозрюваних.

За його словами, розслідування зосереджене на корупції та шахрайстві, пов'язаних зі ставками на спортивні поєдинки. Драгун додав, що слідчі дії відбуваються у кількох локаціях всередині країни та за кордоном, а кількох підозрюваних вже затримано.

Міністр спорту, профілактики та охорони здоров'я Чехії Борис Щастний назвав вплив ставок на спорт "бичем індустрії" та висловив підтримку розслідуванню, до якого, за його словами, також залучено підрозділ УЄФА із боротьби з договірними матчами.

ФА Чехії повідомила про початок дисциплінарних проваджень проти клубів, функціонерів, арбітрів та гравців, більшість з яких отримали тимчасову заборону на змагальну діяльність.

